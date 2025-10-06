ÉñÂæº²¡Ê1¡Ë¡¡º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ö¥è¥Ê¡½Jonah¡×¡¡°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¸÷
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤¬Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¥¦¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡Ö¥è¥Ê¡½Jonah¡×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1968Ç¯¤Î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¡£¡Ö¸÷¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Æ»¤òÃµ¤¹¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥è¥Ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¶ì¶¤ÎÃæ¤ÇÁÏºî¤òÂ³¤±¤¿É½¸½¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ø¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¡£¡Ê¥ì¥Ý¡¼¥È:À¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë
¡¡¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¹ñÌ±Åª»í¿Í¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥½¥ì¥¹¥¯¤¬¡¢µìÌóÀ»½ñ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÀ»¿Í¡¦¥è¥Ê¤Î°ïÏÃ¤òÂêºà¤ËÀ©ºî¡£¿À¤ËÇØ¤¤¤Æ¥¯¥¸¥é¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥è¥Ê¤¬¡¢¤½¤Î°Å¤¤°Ç¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸´Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡³«±é10Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤ËµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦Èâ¤¬³«¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥¨¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿µÒ¤¬·à¾ìÆâ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÉñÂæ¤Ë¤ÏÂÎÃæ¤òÇò¤¯ÅÉ¤Ã¤¿¤¦¤Ä¤í¤ÊÌÜ¤Î¥è¥Ê¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤¬¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅ»Ò²»¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢»Ï¤Þ¤ê¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤Î¤ÏÀÄ¤¤¸÷¤À¤Ã¤¿¡£ÍÂ¸À¼Ô¤Çµù»Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥è¥Ê¤Ï¡¢Äà¤ê´È¤ò³¤¤Ë¿â¤é¤·³ÍÊª¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¤ò¤à¤¡Ö¥è¥Ê¡ª¡×¤È¶«¤ÖËÁÆ¬¤«¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¿ôÌò¤ò±é¤¸¤ëÂÐÏÃ¥·¡¼¥ó¡¢ÆÈÇò¡£¡Ö»à¤ó¤Ç¤«¤é¤¬¤È¤Æ¤â¼Â¤ÏÄ¹¤¤¡×¡¢¡Ö»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£»à¤ó¤À¸å¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡£°ú¤Ã¤«¤«¤ë¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£½Õ¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥·¥Ó¥¦¤ÇÌó1¥«·î·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤¿¸å¡¢5·î¤ËÆ±ÃÏ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò³«ºÅ¡£Åì²¤4¥«¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºßÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤·ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÃæ¤Ç¡Ö¥è¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥è¥Ê¤Ï¼«Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£Çö°Å¤¤¥¯¥¸¥é¤ÎÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÀäË¾¤»¤º¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤³¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¡×¤È¾ï¤Ë¸÷¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±é½Ð¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»°À¤¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¼éÁ¬ÅÛ¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥·¥ë¥ô¥£¥¦¡¦¥×¥ë¥«¥ì¡¼¥Æ»á¡£´Ñ·à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¤¬¡Ö¥¯¥¸¥é¤ÎÊ¢¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡13Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£ÀÐÀî¡¢Ä¹Ìî¡¢°ñ¾ë¡¢»³¸ý¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢11·î24Æü¤ËÂçºå¡¦COOL¡¡JAPAN¡¡PARK¡¡OSAKA¡¡TT¥Û¡¼¥ë¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£