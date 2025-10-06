emmi別注「adidas Originals」スニーカーが登場！
「adidas Originals」から、emmiが別注した新作スニーカー「TAEKWONDO W」が登場！10月2日12:00よりemmiオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEで販売がスタートし、10月9日からは全国直営店でも購入可能です。このスニーカーは、テコンドーからインスパイアを受けたミニマルなローカットデザインが特徴。
emmi別注「TAEKWONDO W」の魅力とは？
「TAEKWONDO W」は、emmi別注デザインで、洗練されたオフホワイトとダークブラウンの配色が特徴。
テコンドーの武道からインスパイアを受け、超ロープロファイルなミニマルデザインが、シンプルでありながら存在感を放ちます。
ヘアリースエード素材を使用し、細部までこだわった作りで、日常的に使いやすいのに洗練された印象。
重心が低いレトロなスタイルで、どんなスタイリングにも合わせやすく、長時間歩いても疲れにくいのも嬉しいポイントです。
購入方法＆サイズ展開
「TAEKWONDO W」の販売は、オンラインストアでは10月2日12:00から、全国直営店では10月9日からスタートします。オンラインでは、emmiオフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEでの取り扱い。
店舗では、NEWoMan新宿、博多阪急、SNEAKERS by emmi阪急うめだ本店でメンズサイズも購入可能です。サイズは22.5cmから28cmまで対応しており、幅広いサイズ展開が嬉しい！
価格は15,400円（税込）で、シンプルなデザインにふさわしい価格帯です。
emmi別注の「TAEKWONDO W」で洗練された足元を
新作「TAEKWONDO W」は、emmiが手掛ける洗練されたデザインのスニーカー。
武道からインスパイアを受けたミニマルなデザインは、シンプルでありながら存在感を放ち、オフホワイトとダークブラウンのカラーリングがどんなスタイルにも合わせやすい！
10月2日12:00からオンラインで、10月9日からは全国のemmi直営店で購入できるので、チェックしておきましょう♡シックで洗練された足元を楽しんで♪