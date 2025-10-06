歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「知らない人ほど言う、『わかりますよ』って。それでもやってくんだよ」 ＳＮＳに想いつづる



浜崎あゆみさんは「昨日マサ @max_matsuura にお誕生日のお花を渡しに行ったら、まさかのわたしが巨大ケーキでサプライズをして頂いてしまいました」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、「エイベックス」の松浦勝人会長に、浜崎あゆみさんが花束を渡し、笑顔を浮かべる様子が見て取れます。





続けて「マサをはじめ、黒岩くんや林さん、タカシやコメ、そしていつもマサを(飲みで)支えて盛り上げて下さるマサ軍団の皆様、そしてたーーーくさんのavex社員の皆様の活気に溢れる素敵空間でした❤」「avexサイコーかっ❤❤❤」と、記しています。









更に、続く投稿で、浜崎あゆみさんは「知らない人ほど言う、『わかりますよ』って。それでもやってくんだよ」と、「エイベックス」の松浦勝人会長との2ショット写真をアップし、その思いを綴っています。







