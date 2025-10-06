星のようにキラキラと輝く瞳を持つ少女たち――。昨年90歳で他界した画家・高橋真琴さんの作品は、今も多くの人に愛されています。長年活動を支えてきた長女の竹石理絵さんに、制作の背景と作品の魅力を聞きました。（構成：山田真理）

【写真】初の展覧会の時には「真琴さんって男性だったの？」と驚かれた方も多かったという

* * * * * * *

少年時代の憧れを抱き続けて

父・高橋真琴は1934年に、大阪で生まれました。男3人きょうだいの長男として育ち、読んでいたのは少年向けの本ばかり。そんな父がなぜ、洋風の少女画を描くようになったのか。

そのきっかけは、中学2年生のとき、学校の図書館で目にした少女雑誌『ひまわり』でした。中原淳一さんの絵に、「こんな世界があるのか！」と衝撃を受けたそうです。

金髪の少女の原点は、敗戦を迎えた小学校5年生のときの記憶。進駐軍の教会の庭にいた金髪の女の子が、「マミー」と言いながら走っていく姿でした。風になびく金色の髪が、日本では見かけたことのないお人形さんみたいで強く印象に残っていたそうです。

そんな少年の日の「憧れ」が、父の絵を生んだのでしょう。絵については、まったくの独学。進学した工業高校では繊維を染める技術や知識を学び、卒業後1年ほど染色の試験室でサラリーマンをしていました。

そのかたわら漫画を描くようになり19歳のときに貸本漫画家としてデビュー。その後、雑誌『少女』で漫画「あらしをこえて」の連載が始まると人気に火がつき、上京することになりました。

特に注目を集めたのは、父が完成させたといわれる《大きな瞳に輝く星》の表現。父はよく、「誰でも何かに熱中しているとき、瞳がキラキラする瞬間があるでしょう。それを表現したいんです」と語っていたものでした。



「100人のファッションショー」（1967年）／(C)真琴アート



「フランス共和暦の少女 葡萄月」（1995年）／(C)真琴アート

染色を学んだ父の絵は、色彩の繊細さにも大きな特徴があります。例えば、少女のピンクに染まる頬は肌の上に塗るメイクではなく、肌の内側からぽーっと恥じらいや嬉しさが浮き出した自然の色なんです。先に色を塗って、最後に肌色をさっとかけて仕上げることにこだわっていました。

父の少女画は、雑誌の表紙や口絵、また本の挿絵にもなりました。海外のファッション誌などを参考にした少女たちの装いや、建物やインテリアなど背景の美しさも読者の心をつかんだのでしょう。

雑誌の付録に始まり、ノート、下敷き、色鉛筆、ぬりえといった文房具、ハンカチ、ティッシュなどの小物にも幅広く採用されました。

作品には必ず《MACOTO》とサインが入っているのですが、展覧会に来てくださった方のなかには、「私の筆箱にもこのサインがあった」と感激してくださる方もいらっしゃいました。



「ショウワノート・パリジェンヌ A4スケッチ」（1971年）／(C)真琴アート



「ミドリ・スケッチ」（1968年頃）／(C)真琴アート

父が個展を開くようになったのは、50代半ばから。知人に「印刷物になる前の原画を見たい」と言われたのをきっかけに、千葉県佐倉市にある自宅に「真琴画廊」を開いたのです。

どれだけ印刷の技術が進んでも、原画の持つ輝きは格別で――。特に父のように細部まで緻密に描きこんだ絵は、間近で見ていただきたいと思います。

こうして画廊で新作を発表していましたが、やがて東京と関西で定期的に個展を開くようになりました。97年には、東京の弥生美術館で長きにわたる画業の軌跡をたどる初の展覧会「高橋真琴展〜永遠の少女たち〜」を開催。そのとき、「え、描いている真琴さんって男性だったの？」と驚かれた方も多かったようですね。（笑）

父が「女の子はみんなお姫様」と語り、描いてきた世界はいつしか《マコトピア》と呼ばれ、現代アートとして再評価を受けるようになりました。作品が男性情報誌の表紙に取り上げられたり、世界的ファッションブランドの洋服に起用され、パリ・コレクションに登場したりすることも。

もう一つ、父が喜んでいたのは、文房具やハンカチなどの復刻版が発売されて、もともとのファンはもちろん、若いお客様が増えたことだったと思います。

個展には、ロリータ・ファッションのお嬢さんや、海外のファンの方、親子や夫婦で来てくださる方が増えました。父は皆さんと、喜んでおしゃべりしていたものです。



「ショウワノート・パリジェンヌ」（1970年）／(C)真琴アート



「青空の記念写真」（2010年）／(C)真琴アート

遠い未来へ父の絵を残すには

繊細な画風から気難しくて内向的な印象を持たれるかもしれませんが、実際の父はまったくの逆（笑）。大阪弁でよくしゃべる、ダジャレが大好きな、大らかで面白い人です。

自宅で仕事をしていたため地域の活動に誘われることも多く、私と兄が通った幼稚園から中学校までPTAにも参加していました。

役員として小学校の入学式で挨拶したとき、壇上でリンゴを取り出して「これは何でしょう？」と話を始めて子どもたちの興味を引き、最後にはそのリンゴをぱかっと割ったら大喝采。しばらくは近所の子どもたちから「リンゴのおじさんだ」と声をかけられていました。

そんな人ですから、アトリエで私や兄が遊んでいてもまったく平気。いったん描き始めると集中力がすごく、子どもがそばをうろうろしても気にならなかったんだと思います。兄はよくアトリエのベッドに寝転んで、画集や写真集を眺めていましたね。

仕事が終われば、リクエストに応えていろんな絵を描いてくれる。魚の絵に磁石をつけた釣りのオモチャや、絵つきのサイコロを作ってもらいました。寝る前には即興でお話をしてくれたり。小人やお姫様の出てくるオリジナルストーリーにわくわくしたものです。



「月夜の夢」（2010年）／(C)真琴アート



「『週刊少女フレンド』口絵」（1966年）／(C)真琴アート

父の絵には、たくさんの動物が登場します。実際にペットを飼うのも大好きで、犬と猫は晩年まで飼っていましたし、ウサギやシマリスも可愛がってよくスケッチしていました。

あるとき、ミニチュアホースは四畳半の広さがあれば飼えるという情報を聞きつけて、「絵の資料にもなるから飼ってみたい」と言い出したことも。さすがに母に反対されて、あきらめたようです。（笑）

出版社を退職して専業主婦となった母と父が、2人で始めた「真琴画廊」。私は25年ほど前から個展の準備を一緒に行うようになりました。母は14年前に他界し、現在は、私が父と立ち上げた会社の代表として活動しています。ただ人手が足りず、今年からは兄が会社に入ってくれました。

というのも、この家には父が残した膨大な数の作品があります。昨年5月に入院するまで父はずっと元気で、「100歳まで頑張る」と言って新作のための画材をたくさん用意していました。

アトリエには、新作の構想メモを整理したファイルがたくさん残されています。今までは私たちが作品を保管し、展覧会などで展示してきました。ただ、設備の面で多くの作品を保管するのは難しく、災害で作品が損なわれる心配もありました。

そこで父とともに考えていたのが、整理した作品をファンの皆さんに所蔵してもらうこと。大きな展覧会があるときは《個人蔵》のコレクションとして、皆さんから貸していただくことも考えています。そうして一点一点が各地に分散することで、遠い未来まで残すことができるのではないか。100年後も愛してもらえるのではないかと思うのです。

「少女の気品、優しさ、清潔感、それでいて凜としたたたずまいを大切に描いている」と語っていた父。そんな《真琴の少女たち》が全国、いえ世界中で愛され続ける。そんな未来を、父もきっと喜んでくれるのではと思っています。