Image: Raymond Wong / Gizmodo US

スマートグラス市場が大きく飛躍したきっかけと言っても過言ではない、MetaのRay-Banコラボスマートグラス。この第2世代が、9月に開催されたMetaカンファレンスMeta Connectで発表されました。日本では、初代・第2世代ともに（現在のところ）販売はなしですが、市場の注目度は上がってきています。

今回の発表で主役としてスポットライトを浴びたのは、Metaスマートグラスとしてはじめてスクリーンを搭載したMeta Ray-Ban Displayなのですが、準主役として第2世代はまっすぐなアップデートを実現しています。

米Gizmodo編集部が実機をレビューしました。以下、レビュー翻訳です。

今年最もワクワクして話題をさらったのは、間違いなくMeta Ray-Ban Display。では2番目は？と言われたら、Meta Ray-Ban第2世代です。2番目だけど、スクリーンなしのスマートグラスなら一番！

第2世代でアプデされたこと

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

メガネのサイズ（重さは2g増）は初代と同じ。機能も同じ。スピーカーもマイクも同じ。では、何が変わったのか。アップデート要素は２つ、バッテリーと動画です。

バッテリーと動画だけか…と思いました？ バッテリー向上ってガジェットにとって命なんです。長持ちすればするほどいい。バッテリー切れのガジェットなんて存在価値ありませんから。

動画解像度ですが、そこはメガネがジェットなので、かけたままハンズフリーで撮影できるのが大きな魅力となります。アクションカメラと同じですね。ゆえに、画像は初代から画質据え置きなのはちょっと残念）。

違いがハッキリわかる動画の質

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

動画では3K撮影が可能に。3Kで撮るとフレームレートは30fps。フレームレートは最大60fpsまでいけるようになったのですが、この場合画質は1080pとなります。動画解像度はアップしたものの、画像は初代と同じ。同じセンサー、12MP、3024x4032です。

僕は自転車が趣味なので、初代をかけながらサイクリング動画をよく撮影していました。なので、解像度UPはシンプルに大歓迎。

以下、初代と第2世代で撮影した動画のスクリーンショットです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US 右：第2世代 左：第1世代

やっぱり、第2世代（右）の方が明らかにシャープ。この違い、わかりやすいと思いますがどうでしょう。

60fpsでの撮影も楽しみなのですが、10/1のソフトウェアアプデで対応なので、レビュー時は使えませんでした。

バッテリー持ち向上

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

バッテリーもちは初代の2倍。4時間から8時間へと大きく伸びました。充電ケースもいれると、32時間から48時間へと増強。サイズ感が同じなのにここまでバッテリーを増強できたのは、Metaが「ウルトラナロウ（極細）スチール」と呼ぶバッテリーデザインのおかげ。

バッテリー持ちは、ユーザーそれぞれの使い方でもかなり変わってきます。僕個人がサイクリングの撮影以外でMetaスマートグラスをよく使うのは、オープンイヤー型イヤホンとして。これ、スマートグラスを持っている人なら、今うなずいていると思います。ポッドキャスト視聴5時間で、バッテリーは100％から15％まで減少。音量はけっこう大きめだったので、8時間とはいかずともMetaの宣言からは遠くありません。これ、初代だったら3、4時間できれてましたから。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

スマートグラスで通話することもけっこうあります。ちょうどタイミングよく母親から電話がきたので、第2世代をかけたまま通話。音量最大で32分通話して、バッテリーは100％から96％。

ただし、3K動画を撮影するとなれば、たぶんポッドキャストや通話よりもバッテリー食いは激しいと思います。

確かなのは、バッテリー持ちが明らかに初代から向上していること。

総評

ワクワクするかといえば、しないでしょう。今年の主役はMeta Ray-Ban Display、それでいいんです。第2世代として初代から進化した、それが1番大事。

動画の画質とバッテリー持ちを重要視するなら、間違いなく第2世代を選ぶべき。どちらを買うか迷っているというなら、並べて比較してその価格差（50ドル）を加味しても第2世代をオススメするかな。

ただ、もしすでに初代を持っていて、買い替えを迷っているというなら、慌てなくていいのでは。真っ当だけど地味なアップデートなのでね。

AI機能のMeta AIは不安定だし、アプリの使い勝手（Spotifyよく使っています）も、Metaの音声アシスタントも初代から特にに変わっておらず、ほぼほぼ問題ないけどたまにバグる程度。iOS/Androidとの直連携がないのもそのままだし、となると使用感（バッテリ持ちを除く）は大きく変わらないのです。

いいところ：3K動画撮影、バッテリー持ち向上 残念なところ：Meta AIはまだ不安定、画像解像度は据え置き、スピーカーも据え置き