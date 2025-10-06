「ドン引き」中村佑介氏、トレパク疑惑の江口寿史氏へ謝罪を要求も批判続出。「他人事のように切り捨ててるの草」
ASIAN KUNG-FU GENERATIONのCDジャケットを多く手掛けているイラストレーターの中村佑介さんは10月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。“トレパク疑惑”が話題を集めている、同じくイラストレーターの江口寿史さんへ謝罪を要求するも、厳しい声が寄せられています。
【投稿】江口寿史さんへの謝罪を要求
中村さんは、「江口先生は画集のメイキングでも過去は本当にご自身で写真撮ったりモデルさんに協力してもらったりしていたのに戸惑っています。通話でもお伝えしたように全て明確にし、権利先と解決し、その上できちんと謝罪文出してください」と、江口さんに対し謝罪を要求。
コメントでは、「数の問題じゃないでしょう。何を言ってんですか」「アップデートが必要なのはあなたも同じです」「事例がひとつだけなら大丈夫みたいな言い方はやめたほうがよい」「乗り気だったのに、急に芋引いてびっくりしている。ダサすぎて…（なんならついでのように江口寿史に謝罪文出してと言い始めてドン引き）」「自分から率先して首突っ込んでおいて、手に負えない規模だと分かったら他人事のように切り捨ててるの草」「こういう連絡をなぜ公開するのでしょう？」と、中村さんの態度に対し、批判的な声が続出しています。
「こういう連絡をなぜ公開するのでしょう？」第三者の写真を無断でトレースして商業発表し、世間から批判を呼んでいる江口さんに対して、同日「江口先生をスペースに呼び出します！」と宣言していた中村さんですが、「こんなに次々と出てきた状況ではスペース難しいです」と今回打ち明けました。"次々と出てきた"とは、問題となった作品以外にも"トレパク疑惑"が多く掛けられた状況を指します。
「中村さんはこの件に関わらない方がいいと思います…」同日の別投稿では「今回は江口先生が『文章では伝わりにくいけど方法がわからない』ということで、僕に要請があってスペースでトレースや著作権や肖像権に対する漫画やイラストや時代での捉え方の説明をする相手としてお受けた形です。弁明にもエンタメみたいにもするつもりはありません」と、スペースを開く意図を説明していた中村さん。それに対しても「中村さんはこの件に関わらない方がいいと思います…」「ごめんなさいって投稿するのそんなに遠いものなのかな」などと、厳しい声が上がっていました。今後、事態はどうなっていくのか注視したいですね。
