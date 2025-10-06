「ラブラブ夫婦じゃん」山本舞香、夫・Hiroとの2ショットで“のろけ”！「可愛いデート」「嬉しそうな舞香ちゃん」
俳優の山本舞香さんは10月5日、自身のInstagramを更新。全国各地での幸せあふれる食事風景を公開し、ファンからの注目を集めました。
【写真】山本舞香＆Hiroのツーショット
映像作家・フォトグラファーの大野陽平さんが撮影した写真には、笑顔で食事を楽しむ姿や変顔を見せる場面など、さまざまな表情の山本さんが収められています。撮影場所は福岡のそば屋「あ三五」や宮城のライブホール「仙台ギグス」など全国各地に及びます。写真に写るタトゥーの入った腕は、現在ツアー中の夫、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroさんのものでしょう。
また、最後の1枚には山本さんと親交の深い画家・大社カリンさんと、モデルのみちょぱこと池田美優さんのツーショットが登場。山本さんは「最近は各地の美味しい物を食べてます」「誰と食べるかも大切。感謝」ともつづっており、家族や仲間との時間を大切にしている様子が伝わってきます。
コメントでは、「大好きな人とおいしいごはんを食べれるひととき！最高〜に幸せな時間だよね！」「嬉しそうな舞香ちゃんがめっちゃかわいい」「誰と食べるかも大切！って旦那さまも言うてたもんね」「ラブラブ夫婦じゃん」「可愛いデートの写真ありがとうございます！素敵な夫婦」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
感謝の気持ちつづる山本さんは「美味しい食べ物は癒しと笑顔をくれる。作ってくれる人にもよります。その人の心の優しさや愛情が料理に出てその料理をいただいて心が優しい気持ちになる」とつづり、9枚の写真を投稿しました。
映像作家・フォトグラファーの大野陽平さんが撮影した写真には、笑顔で食事を楽しむ姿や変顔を見せる場面など、さまざまな表情の山本さんが収められています。撮影場所は福岡のそば屋「あ三五」や宮城のライブホール「仙台ギグス」など全国各地に及びます。写真に写るタトゥーの入った腕は、現在ツアー中の夫、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroさんのものでしょう。
コメントでは、「大好きな人とおいしいごはんを食べれるひととき！最高〜に幸せな時間だよね！」「嬉しそうな舞香ちゃんがめっちゃかわいい」「誰と食べるかも大切！って旦那さまも言うてたもんね」「ラブラブ夫婦じゃん」「可愛いデートの写真ありがとうございます！素敵な夫婦」との声が集まりました。
山本舞香さんプロフィール山本さんは、1997年生まれ、鳥取県出身の俳優です。「鳥取美少女図鑑」に掲載された写真をきっかけにスカウトされ、2011年に「三井のリハウス」第14代リハウスガールとしてCMデビュー。その後もドラマ『チア☆ダン』（TBS系）、『今日からヒットマン』（テレビ朝日系）など、俳優として幅広いジャンルの作品に出演し、映像やモデル活動を通じて幅広い層から支持を集めています。
