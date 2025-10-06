セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト CENTが、10月7日から放送開始のTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（テレビ東京系）のオープニングテーマとなっている新曲「yummy goodday」を10月8日に配信リリースする。

本楽曲の作詞はセントチヒロ・チッチが書き下ろしで担当しており、作曲／編曲は岩崎慧（セカイイチ）が担当。CENTらしいポップで疾走感のある楽曲で、TVアニメのオープニングに相応しい高揚感に溢れる一曲となっている。また、写真家 小林光大が撮影した果物を頬張る姿が印象的なジャケット写真も公開となった。

さらに、本楽曲のMVが10月9日21時よりCENT公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。MVティザー映像も本日公開となり、強敵な5人衆と“わんこそばエキシビションマッチ～CENTの5番勝負～”の看板が映し出されている。

加えて、セントチヒロ・チッチが10月から12月のDJを担当するラジオ『東京円盤倶楽部』（InterFM）が本日23時よりスタート。初回放送では、新曲「yummy goodday」が初オンエアとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）