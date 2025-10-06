Ì¼¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¡Ä²Î¼ê¤ÎÊì¤¬28ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡×¡ÖÎÞ¤Ç¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¶¡¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¿ùºé²Ö¤ÎÊì¤Ç²Î¼ê¤Î¥Á¥¨¡¦¥«¥¸¥¦¥é¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¤Î·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡á¤ªÊì¤µ¤óµÇ°Æü¡¡º£Ç¯¤Ï¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ð¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡Ödear FLOWER¡×¤òÎ®¤·¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î28Ç¯¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Êì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤ë²Ä°¦¤µ¡×¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ëdear FLOWER¡¡ÎÞ¤Ç¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥«¥¸¥¦¥é¤Ï¡¢¸µ¥ì¥Ù¥Ã¥«¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÌÚÊëÉðÉ§¤È·ëº§¡£¿ùºé¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£