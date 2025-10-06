¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëº£µÜ

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6Æü¤«¤é¡¢µÜºê¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2·³¤Î½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¡×¤ËÎ×¤à¡£

¡¡³«ËëÆü¤Î6Æü¤ÏÆî¶¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÆüÆî»Ô¡Ë¤ÇÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¡£º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î°ãÏÂ´¶¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹º£µÜ·òÂÀ¤é¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·³¤Ë¤¤¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤é¤Ï7Æü¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥°»²²Ã¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÀîÊæ¹â¤Ï8Æü¤«¤é¹çÎ®Í½Äê¡£

¡¡½éÆü¤Î»²²ÃÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡Åê¼ê¡áÈø·Á¡¢Âç»³¡¢ÌÚÂ¼Âç¡¢´äºê¡¢µÜ粼¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¢¦Ìî¼ê¡áÅÏîµ¡¢ÀÐÄÍ¡¢º£µÜ¡¢¥¤¥Ò¥Í¡¢½©¹­¡¢ÀµÌÚ¡¢ÀîÂ¼¡¢»³ËÜ¡¢ÂçÍ§¡¢²ÃÆ£¡¢¹­À¥·ë