10月5日午後、静岡県の沼津港で乗客と乗員合わせて15人がけがをした遊覧船の事故で、海上保安部などが6日朝から船や接触した岸壁を調べています。

【写真を見る】遊覧船の岸壁衝突事故 頭蓋骨骨折など2人大けが13人軽傷 海上保安などが事故原因調査＝静岡・沼津港

＜竹川知佳記者＞

「事故から一夜明け、遊覧船を運航する会社は、当面の間、運航を休止すると発表しました」

5日午後3時半頃、沼津港で千鳥観光汽船が運航する遊覧船『ちどり』が岸壁に衝突する事故がありました。

船には乗客と乗員合わせて40人が乗っていて、船内の階段から落ちるなどして乗客14人と乗員1人の合わせて15人がけがをしました。

このうち乗客の男性1人が頭蓋骨を一部骨折し、女性1人が手の甲を切るなど2人が大けがをし13人が軽傷です。

＜目撃者＞

「待っている従業員が『おーい』って言っていたから、ふっと見たら、そのまま減速しないで、正面からバーンって」

清水海上保安部は6日、事故が起きた船内を確認したほか小型ボートを使用して海の上から船の写真を撮るなどして、事故の原因などを詳しく調べています。