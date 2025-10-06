【オールスター後夜祭】番組内で「本日をもって解散」発表 スタジオどよめく
4日深夜放送のTBS系バラエティー『オールスター後夜祭’25秋』（深0：58）では、実際にスタジオにいる芸人たちの中から「本日をもって解散するコンビは？」という驚きの出題がされた。
【写真】スタジオどよめき…『オールスター後夜祭』で解散発表を行ったコンビ
スタジオが騒然とする中、機械の故障でしばらく中断するハプニングも。その後、はっしーはっぴーとブティックあゆみからなる「コンピューター宇宙」が正解としてコールされると、さらにスタジオからどよめきが起こった。
放送後、はっしーはっぴーは自身のXを通じて「今までコンピューター宇宙を応援しくれた皆様ありがとうございました！これでコンピューター宇宙解散します！最後にコンピューター宇宙で後夜祭出れて嬉しかったです！！相撲ガチ過ぎてフジモンさんずっと怒ってました！すいません！あでしゃ」と投稿。
ブティックあゆみも「まさか自分がテレビで解散発表をする人生になるとは思いませんでした。ご一読いただけると幸いです」として、自身の思いを記している。
【写真】スタジオどよめき…『オールスター後夜祭』で解散発表を行ったコンビ
スタジオが騒然とする中、機械の故障でしばらく中断するハプニングも。その後、はっしーはっぴーとブティックあゆみからなる「コンピューター宇宙」が正解としてコールされると、さらにスタジオからどよめきが起こった。
ブティックあゆみも「まさか自分がテレビで解散発表をする人生になるとは思いませんでした。ご一読いただけると幸いです」として、自身の思いを記している。