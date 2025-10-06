シリアで5日、アサド政権崩壊後、初めて国会にあたる人民議会の選挙が行われました。シャラア暫定大統領が率いる暫定政権が、多様な背景を持つ国民を取りまとめることができるのかを占う試金石となります。

AP通信などによりますと、シリアで5日、日本の国会にあたる人民議会の選挙が行われました。昨年12月にアサド政権が崩壊し、暫定政権が発足してから初めて初めての国政選挙で、新たな人民議会は憲法の改正や国家機関の再建などを担うことになります。

当局は内戦状態の中で数十万人が死亡したことなどから正確な人口のデータが得られないとして、今回、選挙人による間接選挙の形を採用したとしています。ただ、国民による直接投票ではないことなどから、選挙結果が民意を反映できるのか疑問視する声もあがっています。

また間接選挙で選ばれるのは、定数210議席のうち3分の2にとどまり、残りの3分の1にあたる70議席はシャラア暫定大統領が任命します。

シャラア暫定大統領は5日、「空席となっている国民の代表を選ぶため、最大限のスピードで取り組んでいる」と述べていますが、少数派が占める3つの州では、治安や政治的な対立を理由に投票が延期されていて、これらの州の19議席は空席の状態が続くということです。

今回の選挙は、イスラム主義が主導する暫定政権のもとでアサド体制から脱却し、多様な宗教や民族的背景を持つ国民を取りまとめることができるのかを占う試金石となります。