『アイドリッシュセブン』公式レポート到着 KENN、ステーキ弁当ぺろりも…裏話に会場爆笑
『アイドリッシュセブン』の「はじまりの物語」を描いた『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編前編』。その公開を記念した舞台挨拶が、2025年10月5日（日）に新宿バルト9で開催された。この日ステージに登壇したのは、増田俊樹（和泉一織役）、白井悠介（二階堂大和役）、代永翼（和泉三月役）、KENN（四葉環役）、阿部敦（逢坂壮五役）、小野賢章（七瀬陸役）の6人。本レポートでは、祝福ムードに包まれた舞台挨拶の模様をお届けする。
IDOLiSH7の「MONSTER GENERATiON」が流れる中、キャスト6人が登場。KENNが「今日のお昼はステーキ弁当でした。お腹いっぱい、元気いっぱいです」と、恒例のお昼ご飯報告で会場を沸かせると、続く阿部が「KENNくんはステーキ弁当の前におにぎりを食べていました」と裏話を披露。仲の良いMEZZOの掛け合いに、会場は笑いに包まれた。
ここで、舞台挨拶の当日が小野の誕生日だと明かされると、小野が「ありがとうございます！」と満面の笑顔に。会場・ライブビューイングの観客から思い思いに声をかける時間が設けられると、「賢章さん、お誕生日おめでとう！」と声が揃い、場内は温かな祝福ムードに包まれた。
TVアニメ1期の放送から7年。節目のタイミングでの劇場公開に際して、心境や感想が問われると、代永が「彼らが持っている輝きを、改めて思い出す機会をいただけて嬉しい」とコメント。さらに、「大和は劇場総集編【前編】ではこうですが……」と横を向くと、白井が「こじらせてるよね」、阿部が「人には偉そうに言うくせにね」と立て続けにツッコミ。会場が笑いに包まれる中、「今後、彼はいろいろと乗り越えてくるんだぞ、という思いもあります。何度でも観てもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。
印象に残っているシーンやセリフについて尋ねられると、白井は「僕の“やってらーポイント”は……」と切り出し、メンバーから「どういうこと？」と総ツッコミ。動じることなく「大和の『復讐みたいなもんだから』というセリフが印象的だった」と語ると、メンバーも共感する様子を見せた。KENNが「でも、バスケしているとき、みんなにジュースを奢ってくれたからいい奴」とフォローするも、「あのバスケのシーンで大和は審判をしている。こいつ絶対動きたくないもんな、と思うとしっくりくるポイントだよね」と大和の性格を冷静に分析しつつ、演出が細かく練られていることに関心している様子を見せた。
続いて「まだ『アイドリッシュセブン』に触れていない人に向けたおすすめポイント」を尋ねられると、キャスト陣からは「えー」「全部じゃダメ？」と語りたいことが多すぎて選びきれないといった様子に。そんな中でトップバッターとなった増田は、「『アイドリッシュセブン』を観ていて僕が思うのは、アイドルを応援したいなと思ったとき、既にみんなに知られていることが多いけれど、この作品は誕生した瞬間から追いかけられて、今なお輝く背中を、ステージを楽しむことができる。今まで感じてきたアイドルとは全く違う距離感で楽しめるのが魅力です」と語り、会場からもキャストからも感嘆の声と拍手が起こった。楽曲やパフォーマンスの魅力もさることながら、アイドルとファンとの関係性が『アイドリッシュセブン』ならではの特別さを持っているというのは、多くの人が感じていることだろう。
その後、メンバー全員に話題が振られ、最後にコメントすることになった小野は、大きく息を吸い込みながら「ビジュがいい」と一言。会場が笑いに包まれる中、「まだご覧になっていない方がどこから入るかって、やっぱりビジュアルだと思うんです」と続けたうえで、「メンバーのコメントを踏まえて“ビジュ”と言いましたけど、もし最初に話していたら、もっといろいろ言えたのに！」と悔しそうに語った。
ここで、スペシャルゲストとして王様プリンが登場。ステージに懸命に上がろうとする姿を見て、阿部が「段差があるよ、みんな！ 頑張れって応援して！」と呼びかけると、客席から大きな声援が送られた。そのかいあってか、なんとかステージに到着。その後は、代永がきなこのぬいぐるみとナギのアクリルスタンドを手に、登壇メンバーとともにフォトセッションがスタート。最中も「ビジュがいい」「かっこいい」「かわいい」といった声援が飛び交い、6人のメンバーが思わず笑顔を見せる場面も印象的だった。
舞台挨拶のラストを飾ったのは、小野のメッセージ。 会場を見渡しながら「本日は小野賢章36歳バースデーイベントにご参加いただき……」と切り出すと、客席は大きな笑いに包まれた。いたずらっぽい笑顔を見せつつ、「7年前というのが嘘のように、新鮮で色褪せない物語。いろんな出来事を経て、こうしてまた“はじまり”に戻ってこられたことが本当に嬉しく思っています。まだ【後編】もありますし、『アイドリッシュセブン』にはこれからもたくさんの物語があります。これからも引き続き応援してもらえたら嬉しいです」と締めくくった。
『アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編 前編』は現在公開中。【後編】は2025年12月5日（金）より全国の映画館で公開予定。
