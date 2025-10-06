俳優の佐藤隆太（45）が5日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。家族をめぐり号泣した出来事を明かした。

今回、佐藤を占った彌彌告氏は、「同じゴールを目指すことができない仲間が混じってしまった時、かなり頭を悩ませる。人間関係の心労が多くなる」と指摘。これに佐藤は、「すごく気にしちゃいます。“楽しんでるかな？”っていうレベルでも気にしちゃいますし。ちょっとしたことで“あれ？今の大丈夫か？”みたいな。あの人のあの一言が気になったら、家帰ってもずっとそればっか考えてる。ひどい時はその人が夢にも出てくる」と話した。

彌彌告氏が「タラレバみたいな妄想がひどい」と告げると、佐藤は「そうそうそう。妄想的なことで、この間ちょっとひどかったのが。自分でもビックリしたんだけど」とエピソードを語り始めた。

渋滞の中、車で帰宅していたところ、妻から「子供と帰宅したら家の鍵が開いていた」と電話が。佐藤は「もし何かあったらすぐ電話して」と伝えて電話を切った。しかし、妻と連絡がつながらなくなり、「事件が起きた…」と心配したという。

渋滞で動けなかったこともあり「父ちゃんに連絡して、“悪いけど見に行ってくれないか”とか」「ひどい妄想が膨らんでいって。大号泣。叫んでたね。自分でも自分が怖かった」と苦笑した。

その後、妻は風呂に入っていただけと判明。佐藤は「ちょっと待てよ」とツッコミつつ安どしたことを振り返った。