¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÄÕ½Å£Ö£Ó±ÛÃæ¼é¤¬¿·¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÎÚ¤âÉü³è¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½¸·ë¤Ç¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Èô¤Ó¸ò¤¦
¡¡£µÆü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè£³£¸²ó¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤³¤Èà¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦áÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶È³¦¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬ÍðÈ¯¤ÎÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¹´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ÎÆ±¶È¤Ç¤¢¤ëËÜ²°¤«¤é¡¢ÈÄÌÚ²°¤ËÀ¢»Õ¡¢µººî¼Ô¡¢³¨»Õ¡¢¶¸²Î»Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤ó¤ÊÊý¡¹¤â¡×¤È¤¤¤¦¡ÖËºÈ¬¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÈ¸¶½÷Ïº²°¤ÎÃ¶ÆáÊý¤â¤Ê¤¼¤«´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬¤«¤Ä¤ÆÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÑ¶È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¡ÊÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖºÆÅÐ¾ì¤Ç´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¤Î¾¾Ê¿±ÛÃæ¼éÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¡¢ÄÕ½Å¤é¤¬½Ð¤¹²«É½»æ¤¬¡ÖÉ÷µª¤òÍð¤¹¸µ¶§¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊËÜ¤Î½ÐÈÇ¤ò¶Ø¤¸¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐºö¡£¤â¤È¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Äê¿®¤Î²«É½»æ¹¥¤¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÇÄê¿®¤Î¸·³ÊÀ¯¼£¤òÈãÈ½¤¹¤ëËÜ¤ò½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¤Î¼ººö¤¬¾·¤¤¤¿»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤ÎÄÕ½Å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤¦Íî¤È¤·Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤ó¤À¤¤¡ª¡×¤ÈÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¤¬¡ª¡×¤ÎÄù¤á¥»¥ê¥Õ¤â¡£ÄÕ½Å¤ÏÄê¿®¤Î¤ª¿¨¤ì¤ÎÈ´¤±Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆµÕ½±ºö¤ò¼¨¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¤¬¡ª¡×¡£ÄÕ½Å¤«¤¤¤ï¤¤¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï£±ÏÃ¤Ë£±¡¢£²²óÄøÅÙ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬£µ²ó¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Ï·É°¦¤¹¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬¼ºµÓ¸å¡¢¿·¤¿¤Ë¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Äê¿®¤È¥Ð¥È¥ë¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Äê¿®¤Ï¡ÖÅÄ¾ÂÉÂ¡×°ìÁÝ¤Ë¤è¤ëàÀ¤Ä¾¤·á¤ò¿Þ¤ê¡¢Â©¶ì¤·¤¤À¤¤Ï¸æÌÈ¤ÈÄÕ½Å¤Ï¹³¤¦¡£ÌÌÇò¤¤ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤òÄü¤á¤º¡¢º£²ó¤Îà¶Ø½ñÎáá¤ÇÆ®¤¤¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤¬ÀÜÂÔ¤·¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤ÎÆ¬Ç¾¥×¥ì¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡Ä¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÍðÈ¯¡×¡Ö°ÂÇä¤ê¡×¡ÖÏ¢È¯¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¹´Ö¤Î¥·¡¼¥ó¡£¥É¥é¥Þ½é´ü¤Ø¤Î²û¤«¤·¤µ¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£