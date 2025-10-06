◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 ブルージェイズ１３―７ヤンキース（５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

ブルージェイズのＴ・イエサベージ投手が５日（日本時間６日）、本拠地で行われたヤンキースとの地区シリーズ第２戦に先発し、５回１／３を投げて１１奪三振、無安打無失点の快投でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手を掛ける勝利にチームを導いた。

試合後のヒーローインタビューに応じた有望株は「マウンドにいるときに観客のエネルギーを感じましたね。まさかこんな風になるとは」と、大舞台での快投に感無量の様子だった。

圧巻のピッチングだった。直球を軸にスプリット、スライダーの２球種で強力ヤンキース打線を翻弄。三振を量産し、４回まではアウト１２個中１０個を三振で奪う快投を見せた。この日は両親が観戦に訪れていたといい、「本当に特別だよ。彼らは本当に僕の一番のファンで、愛してます」と感謝を込めた。

両軍無得点の２回に先頭バーショが右翼線への二塁打を放つと、失策も絡み無死三塁の好機。直後に６番クレメントが低めのカーブを泳ぎながらも左翼スタンドに放り込んだ。幸先よく先制すると、３回にはバーショの適時打などで計５点をリード。さらに４回にはゲレロに２戦連発の満塁弾、バーショにも２ランが飛び出すなど、１１点差をつけて大量リードを奪った。

チームは、前日にア・リーグの地区シリーズ（３勝先取）が開幕。同地区王者ブルージェイズは１０―１で快勝しており、連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手を掛けた。