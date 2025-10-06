吉田鋼太郎（66）八木莉可子（24）が6日、都内で、ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」発表会に出席した。

同社は「ファミマルベーカリー」から人気のパンの裏がフランスの伝統菓子クイニーアマン仕立てになった同シリーズ3種類を、明日7日から発売する。同商品のCMに登場する2人は一足先に味わい、“裏”食レポに挑戦した。

八木は“感情表現豊かな食レポ”を披露。動作を交えつつ、「チーズケーキでありながらクイニーアマン。どうお伝えできましょう！ 最高です」とした。

一方吉田は“冷静沈着な分析食レポ”を披露。声のトーンを抑え、「想定外。裏が違う。簡単に見えて簡単じゃない。誰もが考えそうでやったとことがなく、画期的」と絶賛。また、「人は損得勘定で動く」と続け、「損得勘定すれば得。なぜかは分かりますよね」と訴え、「これまでになかったメロンパンですね」とたっぷり時間を使って説明した。

また、吉田は「クイニーアマンを知らなかったので新鮮でした」と話した。

八木は「前代未聞の商品が出るというか、どっちを食べても、ひっくり返してもおいしい新しい商品です」とし、「ぜひみなさんに、3種類全部お試しいただけたらうれしいです」。

吉田は「人間に表と裏があるように、パンに表と裏があってもいい。この場合は表も裏もいい意味。すごく得した気分になれる」とし、「1回食べて喜びが倍になるので、ぜひ食べて喜びを感じてください」とアピールした。