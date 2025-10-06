“優しいパパ”白洲迅が包丁を握ると異変が…不穏なフラグに「過去に何かあったのかな…」＜新ドラマ『パパと親父のウチご飯』＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』の放送が、10月4日（土）よりスタートした。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

第1話では、千石と晴海が料理教室でカレー作りをすることに。すると、包丁を握った晴海に異変が…。

【映像】料理中に晴海の手が震え出し…

◆千石＆晴海が“お家カレー”に挑戦！

シングルファーザー同士助け合って生活するために、ルームシェアをしている千石と晴海。第1話では、そんな2人が千石の娘・愛梨（棚橋乃望）と晴海の息子・清一郎（櫻）が、食事を完食せず頭を悩ませていた。

その後千石は、カフェを営む壇ゆかり（蓮佛美沙子）から自身が開いている料理教室に誘われ、晴海とともに“お家カレー”を教わることに。

さっそく皮むき器でジャガイモの皮をむいていると、晴海は「僕がいると足手まといじゃないですかね」と不安げな表情を浮かべた。

これに対して千石は「大丈夫だよ、やれることやりゃいいし」と返し、ゆかりも「うちは初心者大歓迎ですから」というと、晴海は「ありがとうございます」と安心した様子を見せる。

しかし次に晴海が包丁に手を伸ばすと、酷く緊張した面持ちに。それでも包丁を握る晴海だったが、その手は小刻みに震えており、晴海の異変に気づいた千石は「皮むいたやつちょうだい、俺切るよ」と代わりを申し出る。

何かトラウマを抱えていそうな様子の晴海に、SNS上では「過去に何かあったのかな…」「包丁怖いのか」「どんなトラウマがあるんだろう」とコメントが寄せられていた。