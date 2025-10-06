主力欠いたレイカーズがプレシーズンゲーム2連敗…八村塁は4得点3リバウンド

10月6日（現地時間5日）にチェイス・センターでNBAプレシーズンゲームが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがゴールデンステイト・ウォリアーズと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、マキシ・クレバー、アドゥ・ティエロに加え、オースティン・リーブスも欠場。ゲイブ・ビンセント、ジェイク・ラレイビア、ジャレッド・バンダービルト、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

レイカーズは試合開始からエイトンとビンセントの連続得点で7－0のラン。しかし、その後は点の取り合いになると、ステフィン・カリーに3ポイントシュートを許すなど、31－32と1点ビハインドで最初の12分間を終えた。

ビンセントの長距離砲などで序盤に5点のリードを奪った第2クォーターは、残り2分24秒から0－10のランを献上。55－62で試合を折り返した。

前半を終えて、ビンセントが3本の3ポイントを含む16得点を記録。バンダービルトが9得点、ダルトン・コネクトが8得点、エイトンが7得点を挙げ、八村は2得点にとどまった。

後半は第3クォーターに40失点と失速。最後の12分間にベンチメンバーの活躍で追い上げたものの、103－111で敗戦を喫した。

レイカーズはプレシーズンゲーム2連敗。ビンセントが16得点5アシスト、ダルトン・コネクトが12得点6リバウンド、ラレイビアが10得点、バンダービルトが9得点7リバウンド3スティール、ニック・スミスJr.が9得点、ジャクソン・ヘイズが8得点6リバウンド、エイトンが7得点7リバウンド2ブロックをマークし、19分11秒のプレータイムだった八村は4本中2本のフィールドゴール成功で4得点に3リバウンド1アシスト1スティールを挙げた。

なお、レイカーズは13日（同12日）に再びウォリアーズと対戦する。

■試合結果



ゴールデンステイト・ウォリアーズ 111－103 ロサンゼルス・レイカーズ



GSW｜32｜30｜40｜9｜＝111



LAL｜31｜24｜25｜23｜＝103