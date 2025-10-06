宇多田ヒカルが、最新曲「Mine or Yours(Yaeji Remix)」を本日リリースした。

◆宇多田ヒカル 動画

本楽曲は、11月26日に発売が決定しているアナログレコード盤「Mine or Yours」より、先行配信としてリリースされたリミックス楽曲だ。

楽曲を手掛けたのは、ソウルとニューヨークを拠点とするアーティスト / プロデューサー / ボーカリスト/ DJのYaeji（イエジ）。世界各国のフェスへの出演や、Boiler Roomへの出演、デビューアルバムは、Pitchfork、New York Magazine、i-D、NME、Rolling Stone、Stereogum、Varietyなどのメディアで「2023年のベストアルバム」に選出されるなど、クラブシーンを中心に人気を博する。

◆ ◆ ◆

◾️Yaeji コメント

“It was an honor and challenge to remix a track that was already so delightfully perfect to my ears. Thank you for the trust!”―Yaeji

（日本語訳）私には完璧に聴こえたトラックをリミックスできたことは、大きな喜びであり、同時に大きな挑戦でもありました。信頼してくれてありがとう！ ― Yaeji

◆ ◆ ◆

また、リリースに合わせて、「Mine or Yours(Yaeji Remix)」のオフィシャルビジュアライザーもYouTube上で公開。山田智和が監督したオリジナルのMVを、ロンドンを拠点とするビジュアルアーティストのWeirdcoreがリミックス。Yaejiの作品もかつて手掛け、Aphex Twin、Radiohead、Tame Impala、The 1975 など、幅広いアーティストとコラボレーションした作品に仕上がっているという。

◾️「Mine or Yours (Yaeji Remix)」 配信：https://erj.lnk.to/baUK8t

◾️アナログレコード盤「Mine or Yours」

2025年11月26日（水）発売 品番：ESJL-3176 価格：\4,180（税込）

予約：https://erj.lnk.to/F3kyil

※収録内容は追って発表となります。 ▼購入特典

・全国共通特典 ・・・ オリジナルノート

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ