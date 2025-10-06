【ライブレポート】Little Black Dress、メジャー1stアルバムを引っ提げたワンマンライブ開催「一緒の空間で音楽を分かち合える幸せを感じています」
シンガーソングライター・遼によるソロプロジェクトLittle Black Dressが、メジャー1stアルバム『AVANTGARDE』の発売を記念して、10月3日に大阪・梅田Zeela、10月4日に東京・代官山ORD.にてワンマンライブ＜Little Black Dress『AVANTGARDE』メッチャいいじゃんライヴ＞を開催した。
この公演は、7月にメジャー初のフィジカルリリースとして話題となった最新アルバム『AVANTGARDE』を引っ提げて行うリリース記念Lライブ、前日には大阪・梅田Zeelaにて公演を終えたばかりだ。
Little Black Dressの「メッチャいいじゃんライヴへようこそ〜！」という声と共にアルバムリード曲である「アヴァンギャルド」がスタート。「Lonely Shot」ではテキーラに見せかけた酒瓶から”飲み干す”パフォーマンスで盛り上げたかと思うと、「中身はほうじ茶です♪」と茶目っけたっぷりに話し、クールな印象のパフォーマンスとはギャップのあるトークで魅了する。
ライブはサポートメンバーにDEVIN木下（key）、Moe（G）、岡聡志（G）萩原みのり（B）、番田渚奈子（Dr）を迎えた特別演出。バンド演奏がガツンと映える「PLAY GIRL」・「チクショー飛行」とアルバム収録曲で勢いをつけ、「ちょーかわいい」「だるま落とし」と過去曲も出し惜しみしない。上京ソング「十人十色」から「優しさが刺となる前に」「猫じゃらし」と雰囲気をがらりと変え、芯のある音色と共にその歌唱力で強く歌い上げた。
軽快なメロディと共にイントロでピースフルなバンド紹介を挟んだ「名もなき花」を披露すると、続けてTBS特番『音楽の日』出演時にカバーして話題となった楽曲「君は1000％」をライブ初披露。オーディエンスもリズムに合わせて大きく手を振り笑顔が溢れた。「恥じらってグッバイ」・「太陽にピース」でファンとともに祝祭感溢れる空間を作り上げ、本編が幕を閉じた。
客席からアンコールの声が響くと、ニューグッズのメッチャいいじゃんTシャツに着替えたLittle Black Dressとサポートメンバーが再登場。みんなでタオルを回して盛り上がる楽曲「メッチャいいじゃん！」では同じくニューグッズのメッチャいいじゃんタオルを片手に、会場が一体感に包まれた。続いて「一緒の空間で音楽を分かち合える幸せを感じています。また会いましょう！」と挨拶し、また会える日を願って「マロニエの花」を披露。
全公演が終了したかと思ったところ、「もう一回やります！」と最後にアルバムのリード曲「アヴァンギャルド」をパフォーマンス。嬉しいサプライズにファンの熱も冷めやらぬ中、Little Black Dressはファンに手を振り、笑顔でステージを後にした。
大阪・東京のワンマンライブが終了したばかりのLittle Black Dressだが、来週大阪で開催されるライブサーキット＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞の10月13日・VARON会場にも出演予定だ。
写真◎木内和美
◾️＜Little Black Dress『AVANTGARDE』メッチャいいじゃんライヴ＞
◆出演
AG&Vo. Little Black Dress 遼
Key. DEVIN木下
Gt. Moe
Gt. 岡聡志
Ba. 萩原みのり
Dr. 番田渚奈子
◆セットリスト
10月4日（土）東京・代官山ORD.
M1アヴァンギャルド
M2 Lonely Shot
М3 PLAY GIRL
M4 チクショー飛行
MC
M5 ちょーかわいい
M6 だるま落とし
MC
M7 十人十色
M8 優しさが刺となる前に
M9 猫じゃらし
M10 名もなき花
M11 君は1000% ※Short Ver.
M12 恥じらってグッバイ
M13 太陽にピース
ENCORE
M14 メッチャいいじゃん！
M15 マロニエの花
M16 アヴァンギャルド
◾️メジャー1stアルバム『AVANTGARDE』
詳細：https://cnt.kingrecords.co.jp/AVANTGARDE/
配信：https://king-records.lnk.to/AVANTGARDE
◾️ライブ出演情報
＜FM802 MINAMI WHEEL＞
詳細：https://minamiwheel.jp
Little Black Dressの出演は10月13日（月・祝）19:00〜 VARON会場
