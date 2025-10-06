Galileo Galileiが、NHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』オープニングテーマの「アマデウス」を10月6日にデジタルリリースした。

「アマデウス」は高校のオーケストラ部が舞台の作品である「青のオーケストラ」と、中学時代に吹奏楽部に所属していた尾崎雄貴（Vo, G）の記憶を重ね合わせて制作された書き下ろし楽曲。互いの才能へあこがれと同時に生まれる嫉妬心や悩み、迷い。誰よりも負けたくない相手であり、誰よりもその才能を認めているライバル関係など複雑な思春期の思いを、天才ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトとアントニオ・サリエリの愛憎交わる関係性にも重ね合わせ、若者のみならず、すべての世代の心に響くリアルな歌詞へと昇華させているという。Galileo Galileiの奏でる繊細で大胆なバンドサウンドと、美しい旋律でありながら、混乱や混沌、まるで生き急ぐかのような狂騒感を表現したストリングス。両者が共鳴し混然一体となった壮大で高揚感に溢れる楽曲となっているとのことだ。

この「アマデウス」のMVが10月6日20時に公開される。「アマデウス」のジャケットに映し出さている青年がMVにも主人公として登場。楽曲、ジャケットビジュアル、ミュージックビデオがリンクし、1つの作品となっているという。この主人公を演じているのは、アミューズ令和初のボーイズグループ「The Right Light」のメンバー・木戸啓人。心に迷いと葛藤を抱えながらも、美しく凛とした姿で前に進もうとする青年を巧みに演じ切っている。そしてエネルギッシュなコンテンポラリーダンスを披露しているのは俳優・ダンサーの佐藤ひなた。音楽への純真無垢な情熱を表現する重要な役どころを演じている。ディレクションは自身も学生時代から15年来のGalileo Galileiのファンであることも公言している映像監督・松永侑が手掛けている。

◾️監督・松永侑 コメント

オーケストラの舞台をモチーフにし、螺旋状に吊られた楽譜や円形に並べられた譜面台の中でバンドやキャストがパフォーマンスをすることで楽曲のイメージを表現しました。円形のセットを活かしたスピーディなカメラワークと、曲の展開ごとに変化してフィナーレにかけて一気に派手になる照明が見所です！ずっとファンだったので、今回ご一緒できて本当に嬉しいです。音楽に宿る美しさと尊さを映し出した、とても素敵なMVとなっています。Galileo Galileiの音と映像が重なり合う瞬間にご注目ください。

■デジタルシングル「アマデウス」 2025年10月6日（月）デジタルリリース

NHK Eテレ アニメ「青のオーケストラ Season2」のオープニングテーマ

Pre-add、Pre-save： https://virginmusic.lnk.to/GG_Amadeus

◾️アニメ『青のオーケストラ Season2』

NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00 アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com

NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/

アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime

アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime

◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞ 2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 ◆メンバー

尾崎雄貴（Vo, G）

岩井郁人（G）

尾崎和樹（Dr）

岡崎真輝（B）

DAIKI（G） ◆チケット※飲食代金別

【東京】

DXシートDuo \23,200-（ペア販売）

Duoシート \22,100-（ペア販売）

DXシートカウンター \11,600-

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート \22,100-（ペア販売）

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） ○チケット発売日

9月13日（土）正午12:00〜9月19日（金）23:59＝Galileo Galilei「GG Friends」先行抽選（e+）

9月26日（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

10月14日（火）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/

◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞ 2025年

11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT

11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）

11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00） ◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）

前売り 6,500円（スタンディング）

2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）

U18チケット（スタンディング） 3,000円

※小学生以上有料

※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。 ▼チケット販売リンク

イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/

ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/

◾️イベント出演 ＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞

12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）