◾️フジテレビ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』

10月6日スタート 毎週（月）21時〜21時54分 ※初回15分拡大

◆キャスト＆スタッフ

出演者：沢口靖子、安田 顕、横山 裕、黒島結菜、一ノ瀬 颯、馬場園 梓、金田 哲、松角洋平、白本彩奈／板谷由夏ほか

脚本：鈴木洋介、市東さやか、阿部凌大

音楽：KOHTA YAMAMOTO

主題歌：十明「GRAY」(EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)

プロデュース：成河広明（フジテレビ）

プロデューサー：足立遼太朗（フジテレビ）、郄丸雅隆（共同テレビ）、佃 敏史（共同テレビ）

演出：田中 亮（フジテレビ）、城宝秀則（共同テレビ）、都築淳一（共同テレビ）、木下高男（共同テレビ）

制作：フジテレビ

制作著作：共同テレビ

◆十明 コメント

私たちの生活には、膨大な情報やつながりが張り巡らされ、便利であると同時に惑わされてしまうこともあります。思いがけないものとつながってしまった時、私たちは何を信じればいいのか、その想（おも）いをこの楽曲に込めました。リアルな社会の姿を映し出す『絶対零度』という作品に、“声”として参加し、皆さんとつながれることをとてもうれしく思っています

◆主演：沢口靖子 コメント

なんて透明感ある美しく繊細な響きでしょう。幸せを求めて迷い込んでしまった者の儚（はかな）い折れそうな心のよう・・・そして情報社会の闇に光となって手を差し伸べようとする奈美たち“DICT”のメンバーの志の高さのようでもあり・・・ドラマの世界感を包み込んでくれるすてきな楽曲ですね。十明さん、ありがとうございます。この主題歌と共にドラマも楽しんで頂けたらうれしいです

◆プロデュース：成河広明（フジテレビ） コメント

『絶対零度』は私たちの日常生活を脅かす数々の犯罪に立ち向かう刑事たちの姿を描く警察ドラマです。姿の見えない情報犯罪者から人々を守るDICTを描く物語を考えながら、ずっと音楽配信サービスやSNS、ラジオなどでドラマの世界観を届けてくれる“声”を探していました。情報犯罪という暗闇に無限に広がる、冷たい恐怖に怯み、キーボードを打つ指が止まってしまった時、偶然スマホから流れて来たのが十明さんの曲でした。儚（はかな）さの中に秘めた強さ、何より静かに心に残る“声”に文字通り釘付けになりました。曲の方向性から楽器構成、物語のテーマまで何度もやり取りをさせてもらい、十明さんから初のドラマ主題歌とは思えない素晴らしい曲を届けていただきました。この曲がドラマとともに多くの皆様の心に響いてくれることを願っています

◆WEB

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/zettaireido/

公式X：https://x.com/zettai_0_jouhan

公式Instagram：https://www.instagram.com/zettai_0_jouhan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zettai_0_jouhan