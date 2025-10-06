十明、月9ドラマ主題歌「GRAY」先行配信スタート＋リリックビデオ公開
十明が、新曲「GRAY」を本日配信スタートし、リリックビデオも公開をした。
新曲「GRAY」は、今夜21時初回放送のフジテレビの月9ドラマ枠『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』主題歌だ。「ドラマの世界感を包み込んでくれるすてきな楽曲」と主演・沢口靖子もコメントした本楽曲が流れる本編予告も公開中なので、ぜひチェックして欲しい。
さらに十明は、2ndデジタルEP『1R+1』（読み：ワンルームプラスワン）を10月15日にリリースする。自身初のドラマ主題歌「GRAY」に加え、2025年に入って立て続けに配信リリースした「月並」、「クズ男撃退サークル」、春に行われたワンマンライブで初披露した「ねぇねぇ先輩」ほか全5曲を収録予定。そんなEPのリリースに先駆け、本日よりApple MusicとSpotifyでは楽曲配信開始後ライブラリに自動追加される Pre-add / Pre-saveがスタート。Pre-add / Pre-saveすると、「ジャケットビジュアル画像」プレゼントするキャンペーンも開催中だ。
なお、11月に東名阪のクアトロ3カ所を巡るワンマンツアーも決定している。チケットは一般受付中なので、こちらもチェックしていただきたい。
◾️2ndデジタルEP『1R+1』
2025年10月15日（水）0時〜配信スタート
https://lnk.to/toaka_1R_1
◆収録曲
月並
クズ男撃退サークル
GRAY
ねぇねぇ先輩
ねばーえばーらんど
◆先行配信「GRAY」
配信：https://lnk.to/toaka_GRAY
◆Pre-save / Pre-add キャンペーン
Pre-add / Pre-saveした方に「ジャケットビジュアル画像」をプレゼント！
・実施期間：〜2025年10月14日（火）20:00
https://presave.umusic.com/toaka-1r1-paps
・Apple Musicをご利用の方
「Apple Musicでログイン」ボタンをクリックすると、2025年10月15日（水）にご自身のApple Musicアカウントのライブラリに追加されます。
・Spotifyをご利用の方
「Spotifyでログイン」ボタンをクリックすると、2025年10月15日（水）にご自身のSpotifyアカウントのライブラリに追加されます。
・Pre-add / Pre-saveとは？
事前に追加ボタンをクリックしておくと、楽曲の配信開始と同時に自動的にご自身のアカウントに対象楽曲が追加されるサービスです。楽曲の配信開始後にご自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。
※楽曲の再生は10月15日（水）0:00から可能となります。
◾️フジテレビ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』
10月6日スタート 毎週（月）21時〜21時54分 ※初回15分拡大
◆キャスト＆スタッフ
出演者：沢口靖子、安田 顕、横山 裕、黒島結菜、一ノ瀬 颯、馬場園 梓、金田 哲、松角洋平、白本彩奈／板谷由夏ほか
脚本：鈴木洋介、市東さやか、阿部凌大
音楽：KOHTA YAMAMOTO
主題歌：十明「GRAY」(EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)
プロデュース：成河広明（フジテレビ）
プロデューサー：足立遼太朗（フジテレビ）、郄丸雅隆（共同テレビ）、佃 敏史（共同テレビ）
演出：田中 亮（フジテレビ）、城宝秀則（共同テレビ）、都築淳一（共同テレビ）、木下高男（共同テレビ）
制作：フジテレビ
制作著作：共同テレビ
◆十明 コメント
私たちの生活には、膨大な情報やつながりが張り巡らされ、便利であると同時に惑わされてしまうこともあります。思いがけないものとつながってしまった時、私たちは何を信じればいいのか、その想（おも）いをこの楽曲に込めました。リアルな社会の姿を映し出す『絶対零度』という作品に、“声”として参加し、皆さんとつながれることをとてもうれしく思っています
◆主演：沢口靖子 コメント
なんて透明感ある美しく繊細な響きでしょう。幸せを求めて迷い込んでしまった者の儚（はかな）い折れそうな心のよう・・・そして情報社会の闇に光となって手を差し伸べようとする奈美たち“DICT”のメンバーの志の高さのようでもあり・・・ドラマの世界感を包み込んでくれるすてきな楽曲ですね。十明さん、ありがとうございます。この主題歌と共にドラマも楽しんで頂けたらうれしいです
◆プロデュース：成河広明（フジテレビ） コメント
『絶対零度』は私たちの日常生活を脅かす数々の犯罪に立ち向かう刑事たちの姿を描く警察ドラマです。姿の見えない情報犯罪者から人々を守るDICTを描く物語を考えながら、ずっと音楽配信サービスやSNS、ラジオなどでドラマの世界観を届けてくれる“声”を探していました。情報犯罪という暗闇に無限に広がる、冷たい恐怖に怯み、キーボードを打つ指が止まってしまった時、偶然スマホから流れて来たのが十明さんの曲でした。儚（はかな）さの中に秘めた強さ、何より静かに心に残る“声”に文字通り釘付けになりました。曲の方向性から楽器構成、物語のテーマまで何度もやり取りをさせてもらい、十明さんから初のドラマ主題歌とは思えない素晴らしい曲を届けていただきました。この曲がドラマとともに多くの皆様の心に響いてくれることを願っています
◆WEB
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/zettaireido/
公式X：https://x.com/zettai_0_jouhan
公式Instagram：https://www.instagram.com/zettai_0_jouhan/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zettai_0_jouhan
◾️＜十明 QUATTRO TOUR 2025＞
2025年11月3日（月・祝）愛知・名古屋クラブクアトロ OPEN 16:45 / START 17:30
2025年11月15日（土）大阪・梅田クラブクアトロ OPEN 16:45 / START 17:30
2025年11月30日（日）東京・渋谷クラブクアトロ OPEN 16:30 / START 17:30
▼チケット発売中
イープラス：https://eplus.jp/toaka/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/toaka/
ローソンチケット：https://l-tike.com/toaka/
◾️イベント出演情報
2025年10月13日（月・祝）＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞
詳細：https://minamiwheel.jp/
