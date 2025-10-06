CENTが、10月7日より放送開始となるTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』のオープニングテーマ「yummy goodday」を10月8日に配信リリースすることを発表した。

新曲「yummy goodday」の作詞はセントチヒロ・チッチが書き下ろし、作曲・編曲は岩崎慧（セカイイチ）が担当。CENTらしいポップで疾走感のある楽曲で、TVアニメのオープニングに相応しい高揚感に溢れる一曲となっているという。写真家・小林光大が撮影した果物を頬張る姿が印象的なジャケット写真も本日公開となった。

さらに「yummy goodday」のMVが10月9日21時にCENT公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開することをも決定した。MVティザー映像も本日公開となり、強敵な5人衆と”わんこそばエキシビションマッチ〜CENTの5番勝負〜”の看板が。一体どのような映像になっているのか、楽しみにお待ちいただきたい。

https://youtu.be/yjWz6oLP7M0

さらに、セントチヒロ・チッチが10月から12月のDJを担当するInterFM「東京円盤倶楽部」が本日23時よりスタート。記念すべき初回放送では、新曲「yummy goodday」がリリースに先駆け初オンエアとなるので、合わせてチェックしてほしい。

◾️デジタルシングル「yummy goodday」 2025年10月8日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://cent-ccc.lnk.to/yummygoodday

作詞：CENTCHiHiRO CHiTTiii

作曲・編曲：岩崎慧

◾️レギュラーラジオ情報

InterFM「東京円盤倶楽部」

毎週月曜日23:00〜23:30 10月からCENT（セントチヒロ・チッチ）がDJを担当。

初回放送：10月6日（月）23:00〜23:30

https://www.interfm.co.jp/enban

◾️TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』 ©江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル ◆放送情報

2025年10月7日より、毎週火曜深夜24:00〜テレ東系列6局ネットにて放送開始 ◆配信情報

放送直後より Prime Video にて見放題最速配信

※放送・配信日時は変更になる場合があります

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。 ◆その他放送・配信情報

10月8日より、毎週水曜よる21:00〜AT-Xにて放送

（毎週金曜9:00〜／毎週火曜15:00〜リピート放送）

10月12日より、他プラットフォームにて翌週日曜深夜24:00より順次配信

※配信プラットフォームによっては上記より遅れる可能性があります ◆イントロダクション

ある日突然異世界へと召喚された

普通のサラリーマン、向田剛志。

彼は固有スキル『ネットスーパー』で

取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、

伝説の魔獣フェル・スライムのスイとともに

異世界生活を堪能していた。 新たな仲間も加わり、

美味しい旅が再び始まる！！ ◆WEB

◾️＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR＞ 2025年11月28日（金）東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00

2025年12月17日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

2026年1月16日（金）香川・高松DIME 開場18:30 / 開演19:00

2026年1月18日（日）福岡・DRUM Be-1 開場17:30 / 開演18:00

2026年1月24日（土）宮城・darwin 開場17:30 / 開演18:00

2026年2月6日（金）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour

