½ãÎõ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¥ê¥ê¥¤¥Ù¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°BOXÈ¯Çä¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
½ãÎõ¤¬¡¢»¥ËÚ¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë»¥ËÚÉÄÊæ¤Ç¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ø½ãÎõ15¼þÇ¯µÇ°BOX¡¡½ã¾ðÎõ¾ÅÁ¡Ù¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»¥ËÚ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È»¥ËÚ¡×¤¬±ï¤Ç»¥ËÚ´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2018Ç¯¤Î¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ò°æ°ì·½¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬»¥ËÚ¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤â¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÇòÀîÍµÆóÏº¤Ï¡Ö7Ç¯Á°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç´¿·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø½ãÎõ15¼þÇ¯µÇ°BOX¡¡½ã¾ðÎõ¾ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢CD6ËçÁÈÁ´90¶Ê¤È¢HANA¡¦BIYORI¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä²áµî¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤³¤ÎBOXÍÑ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡È¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡É±ÇÁü¡¢Ì¤È¯É½±ÇÁü¡ÊÆÃÅµ±ÇÁü¡Ë¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD2Ëç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï100¥Ú¡¼¥¸¤ËÅÏ¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¡¢·ëÀ®¤µ¤ì¤¿2007Ç¯¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¹ë²Ú¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤âÆ±º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½ãÎõ¤Î²»³Ú¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½ãÎõ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥é¥¦¥óÆÁ´Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤äÈÎÇä»þ´ü¤Ê¤É¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢½ãÎõ¤Ï10·î6Æü¤Ë¡ãÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡ÁÆüËÜÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡Á¡ä»¥ËÚ¸ø±é¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
◾️¡Ø½ãÎõ15¼þÇ¯µÇ°BOX¡¡½ã¾ðÎõ¾ÅÁ¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
CD6ËçÁÈ+DVD2ËçÁÈ
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ¡¿100P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È+¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯Æ±º
CRCN-41552/57¡¡¡ï27,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
