三月のパンタシアが、2025年10月5日より、現在放送中の10月期TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』エンディングテーマ「あまのじゃくヒーロー」を配信リリースした。また、12月3日に発売する10thシングル「あまのじゃくヒーロー」のカップリング曲「うたかたの声」を10月15日に配信リリースすることも発表した。

みあにとって2作目となる長編小説「君の記憶だけない」のインスパイアソングとなっており、ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲になっているという。小説のイラストを使用した配信ジャケット写真も公開された。

さらに、10thシングル「あまのじゃくヒーロー」のリリースイベントと購入者特典情報も解禁された。リリース週末となる、12月6日にヴィレッジ・ヴァンガード 下北沢店にて、トークショーと特典会を実施。なお、店舗にてリリース日より購入した人が対象となる。

また、楽天ブックス、セブンネットショッピング、全国アニメイト、TSUTAYA RECORDS、ソフマップ・アニメガ、Amazon.co.jp、三月のパンタシア応援店の購入特典も解禁。缶バッジやポストカードなど店舗とごとに特典が異なるため、詳細をぜひチェックしていただきたい。

◾️「あまのじゃくヒーロー」 2025年10月5日（日）配信開始

配信：https://3pasi.lnk.to/TwistedHero

作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)

◾️10thシングル「あまのじゃくヒーロー」 発売日：2025年12月3日（水）

予約URL：https://3pasi.lnk.to/1203PKG

▼詳細

https://www.sonymusic.co.jp/artist/sangatsunophantasia/info/575764

◾️「うたかたの声」インスパイアソング小説「君の記憶だけない」 著：みあ（三月のパンタシア）

イラスト：朔月八雲

レーベル：双葉文庫パステルNOVEL

発売日：2025年10月15日（水）

予価：726円（税込）

判型：A6判

ISBN：9784575590135 ◆あらすじ

彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──

兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。 ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。 『君の記憶だけない』特設サイト：https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/