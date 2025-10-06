渡辺美里が、デビュー40周年を記念したベストアルバム『ULTRA POP』を12月24日にリリースすることを発表した。

本発表は、全国ツアー＜渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025＞の大阪・NHK大阪ホール公演で行われた。公演中のMCで「嬉しいお知らせがあります。12月24日にデビュー40周年を記念して、ベストアルバムがリリースになります！」と観客に伝え、「きっと皆さんの知っている曲がたくさん入っていると思います！」とコメントした。

▲ジャケット写真

デビュー40周年を記念した本アルバムは、“渡辺美里の歴史を彩ってきた方々が選ぶ楽曲”をテーマに、「渡辺美里といえばこの曲」という楽曲でセレクトされた40曲を収録するという。本日ジャケット写真が公開となり、その他の詳細は後日発表される。

◾️デビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』 2025年12月24日（水）リリース

※詳細は後日発表

◾️＜渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025＞ 2025年

10月11日（土）山形県・高畠町文化ホール まほら

10月13日（月・祝）秋田県・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

10月18日（土）神奈川県・相模女子大学グリーンホール 大ホール

11月1日（土）島根県・出雲市民会館

11月3日（月・祝）広島県・JMSアステールプラザ 大ホール

11月9日（日）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

11月15日（土）北海道・小樽市民会館

11月22日（土）茨城県・日立市民会館 大ホール

11月24日（月・祝）神奈川県・横浜BUNTAI

11月28日（金）鹿児島県・宝山ホール

11月30日（日）福岡県・福岡市民ホール 大ホール

※チケット料金や発売日など詳細はオフィシャルサイトをチェック