八木莉可子、感情表現豊かに食レポ 吉田鋼太郎も思わず「圧倒されました！」
俳優の吉田鋼太郎、八木莉可子が6日、都内で行われたファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」商品発表会・試食会に登壇した。
【写真】めちゃくちゃ美味しそうな表情！全力で表現する八木莉可子
2人は“フランス”をイメージした衣装で登場。今回発表された「オモテもウラもおいしいパン」シリーズは、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」「アップルパイタルト×クイニーアマン」の3つ。この日2人は、”ウラ”のキャラで新商品を食レポするウラ実況対決ゲームを行った。
おっとりとした印象の八木は、感情表現豊かなリアクションで、ユーモアがあり表情豊かな印象のある吉田は、冷静沈着に分析するというキャラクターで食レポをすることに。八木は「緊張する…」と言いながら、いざスタートすると人が変わったように頭を抱えたり頭を振ったり、大きな身振り手振りとともに、目をつぶったり目を見開いたりと豊かな表情でおいしさを表現。横で見ていた吉田鋼太郎も思わず「圧倒されてました！」と笑ってしまうほどの表現力を見せつけた八木は、「フランスの方はこういう動きをするイメージがあって、やってみました」と笑顔。改めて感想を聞かれると、「おいしさが伝えられたか不安なところはあるんですけど。ちょっと恥ずかしかったです。まだドキドキしてる」と照れ笑いを見せていた。
吉田は、ウィスパーボイスでパンを分析。「人間っていうのは損得勘定で動くんです。これは得なんですね。なぜかっていうとウラとオモテで二度楽しめるから」とつぶやき、笑いを誘った。食レポ後には「声ちっちゃくしたらいいってもんじゃないですね。全然分析してなかったですけどね」と苦笑いするも、「本当においしかったので、実際感じた言葉が出てきました」と振り返った。
吉田と八木が出演する新テレビCM「オモテもウラもおいしいパン誕生」篇はあす7日から全国で放送される。
発表会にはほかに、ファミリーマート商品本部スイーツ部・鈴木崇義副部長が登壇した。
