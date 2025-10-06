Number_iが、活動をおよそ1年間に渡り収めた初の長期密着ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』のBlu-rayを2025年12月8日に発売することを発表した。

本作は、2024年5月からおよそ1年にわたって密着した全4話で構成されたドキュメンタリーで、本作品はPrime Videoで2025年6月27日から独占配信している。密着する中で見えてきたのは、華やかな表舞台からは想像もできない3人。自分たちの在り方を模索しながらも、全ての制作に真摯に向き合う3人の姿がそこに。番組では、彼らを支えるクリエイター達から見た彼らの姿や、メンバーそれぞれの撮り下ろしインタビューによって、Number_iがどのようにしてつくられているのかに迫っている。

特典映像では本編では入りきらなかったメンバーインタビューの未公開シーンなどを30分以上に渡って収録。ブックレットには、４名のイラストレーター／アーティストによるNumber_iの代表曲をイメージしたオリジナルアートワークや、Number_iのクリエーションがどう出来上がっているかを表したファミリーツリーとメンバーインタビューが記載されている。さらに初回生産分にはオリジナルアートワークがダウンロードが可能なQRコードも封入されている。

また本作品は、2025年10月7日0時からAmazon.co.jpにて予約受付を開始予定となる。