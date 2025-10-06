【サッカーU-20W杯】16強そろう アメリカとコロンビアが首位通過 フランスがE組3位で突破で連勝の日本とラウンド16で激突
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
U-20ワールドカップは5日、グループリーグの全日程が終了。16チームが進めるノックアウトステージの対戦カードが決定し、日本はベスト8をかけてフランスと対戦します。
5日は、E組とF組の最終節が行われ、E組では、2連勝で首位に立つアメリカが、南アフリカに1−2の敗戦。一方、フランスも6得点の快勝で3チームが勝ち点6で並びましたが、得失点差により1位アメリカ、2位南アフリカ、3位フランスとなりました。
また、F組では勝ち点4で並んでいた1位コロンビア、2位ノルウェーともに引き分けで、順位の変動はなし。3位ナイジェリアまでがノックアウトステージに駒を進めました。
この結果を受けて、A組を3戦全勝で首位通過した日本は、E組3位のフランスと対戦が決定。日本のラウンド16の一戦は、8日(日本時間は9日午前8時)に行われます。
▽日本の対戦スケジュール※現地時間
第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト
第2節 9月30日 ○ 2−0 チリ
第3節 10月3日 ○ 3−0 ニュージーランド
ラウンド16 10月8日 フランス
▽グループステージ第3節
〈グループA〉
日本 3−0 ニュージーランド
エジプト 2−1 チリ
〈グループB〉
韓国 2−1 パナマ
ウクライナ 2−1 パラグアイ
〈グループC〉
スペイン 1−0ブラジル
メキシコ 1−0 モロッコ
〈グループD〉
アルゼンチン 1−0 イタリア
オーストラリア 3−1 キューバ
〈グループE〉
南アフリカ 2−1 アメリカ
フランス 6−0 ニューカレドニア
〈グループF〉
ナイジェリア 1−1 コロンビア
サウジアラビア 1−1 ノルウェー
ウクライナ − スペイン
チリ − メキシコ
アルゼンチン − ナイジェリア
コロンビア − 南アフリカ
パラグアイ − ノルウェー
日本 − フランス
アメリカ − イタリア
モロッコ − 韓国