◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

U-20ワールドカップは5日、グループリーグの全日程が終了。16チームが進めるノックアウトステージの対戦カードが決定し、日本はベスト8をかけてフランスと対戦します。

5日は、E組とF組の最終節が行われ、E組では、2連勝で首位に立つアメリカが、南アフリカに1−2の敗戦。一方、フランスも6得点の快勝で3チームが勝ち点6で並びましたが、得失点差により1位アメリカ、2位南アフリカ、3位フランスとなりました。

また、F組では勝ち点4で並んでいた1位コロンビア、2位ノルウェーともに引き分けで、順位の変動はなし。3位ナイジェリアまでがノックアウトステージに駒を進めました。

この結果を受けて、A組を3戦全勝で首位通過した日本は、E組3位のフランスと対戦が決定。日本のラウンド16の一戦は、8日(日本時間は9日午前8時)に行われます。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト

第2節 9月30日 ○ 2−0 チリ

第3節 10月3日 ○ 3−0 ニュージーランド

ラウンド16 10月8日 フランス

▽グループステージ第3節

〈グループA〉

日本 3−0 ニュージーランド

エジプト 2−1 チリ

〈グループB〉

韓国 2−1 パナマ

ウクライナ 2−1 パラグアイ

〈グループC〉

スペイン 1−0ブラジル

メキシコ 1−0 モロッコ

〈グループD〉

アルゼンチン 1−0 イタリア

オーストラリア 3−1 キューバ

〈グループE〉

南アフリカ 2−1 アメリカ

フランス 6−0 ニューカレドニア

〈グループF〉

ナイジェリア 1−1 コロンビア

サウジアラビア 1−1 ノルウェー

▽ラウンド16ウクライナ − スペインチリ − メキシコアルゼンチン − ナイジェリアコロンビア − 南アフリカパラグアイ − ノルウェー日本 − フランスアメリカ − イタリアモロッコ − 韓国