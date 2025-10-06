対照的な歌声を持つヨミとカスカによるバーチャルガールズデュオVESPERBELLの最新曲「一閃」（いっせん）が、10月6日（月）24:00よりデジタルリリースされる。

この楽曲は、同日25:30から放送がスタートするアニメ『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』のオープニングテーマとして書き下ろされた作品で、これまでも彼女たちの世界観を支えてきたVEENAが作詞・作曲を担当しており、アニメ“ステつよ”の壮大なスケール感とリンクしたドラマチックな楽曲に仕上がっている。

10月7日（火）20:00には「一閃」のミュージックビデオが公開される。映像作家・奈良瀬が手掛け、輪廻転生をテーマに、楽曲の世界観を奥深く描き出した作品となっているようだ。

「一閃」

VESPERBELLオフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/VESPERBELL

VESPERBELLオフィシャルX：https://twitter.com/vesperbell_info

ヨミ オフィシャルX：https://twitter.com/vesper_yomi

カスカ オフィシャルX：https://twitter.com/vesper_kasuka

VESPERBELL オフィシャルグッズ：https://rkmusic.booth.pm/item_lists/nlkToYEv