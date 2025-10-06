松本伊代、夫・ヒロミのライブサプライズ登場に驚き 夫婦共演ショット公開「感激」「愛を感じる」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】タレントの松本伊代が10月4日、自身のInstagramを更新。夫でタレントのヒロミとの共演ショットを公開した。
【写真】松本伊代＆ヒロミ、奇跡のライブ共演ショット
10月4日と5日に東京・大手町三井ホールで「松本伊代Live 2025 "Journey" and Sweet Sixty」を開催した松本。投稿では「1日目終了 皆さま本当にありがとうございました 満員御礼 たくさん盛り上がってくださり嬉しかったです」とファンへの感謝を綴った。
そして、ステージでの自身のショットとともにギターを弾くヒロミと背中合わせで歌う自身の夫婦ショットやヒロミと肩を組み歌っているステージショットなどを投稿。「＃ヒロミさんサプライズで山梨から登場」「＃いないと思ってた」とハッシュタグにあるようにヒロミはサプライズ登場だったようで、松本は「ヒロミさんびっくりしたー」とハートの絵文字付きでヒロミの登場を驚いていた。
この投稿に、ファンからは「感激しました」「仲良しで素敵な夫婦」「サプライズに愛を感じる」「ステージの2人カッコいい」などと称賛の声が上がっている。
松本は1993年にヒロミと結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
