ヤクルトは６日、太田賢吾外野手に来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。

東京都内の球団事務所で取材に応じた太田は、今後について「一応現役続行で。トライアウトは受けないです。オファーがあればやりたい」と話した。ＮＰＢ球団にはこだわらないとした。

今季は８月に１番打者務めることもあった太田だが、若手の成長もあり「やっぱりシーズン終了時の成績では自分でも物足りないはわかっていたし、仕方ないっちゃあ仕方ないですね」と覚悟していた部分あったという。「もっと活躍できれば良かったが、ドラフト下位で１１年もできたので。そこに関しては自分を褒めて上げたいというか、頑張れたというか。まだ終わっていないですけど、一旦頑張れたなと思いますね」と話した。

太田は２０１４年度ドラフト８位で川越工から日本ハムに入団。１８年オフに２対２の交換トレードで高梨裕稔投手とともにヤクルトに移籍（ヤクルトからは秋吉亮投手と谷内亮太内野手が日本ハムへ移籍）。加入１年目の１９年は９０試合に出場し、打率・２５１、３本塁打、２７打点をマークしたがその後は出場機会を減らしていた。今季は４４試合に出場し、打率・２２９、０本塁打、６打点だった。