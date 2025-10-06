2025年も終盤に差し掛かろうとする10月現在、シンガーソングライター・友成空の周囲が非常に賑やかだ。まずひとつ目のトピックは、2024年1月にリリースされ大きなバズを引き起こした「鬼ノ宴」と湖池屋のポテトチップス「ピュアポテト」とのコラボレーションが実現したことである。「ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース」が10月6日（月）に全国のコンビニエンスストア先行、2025年10月13日（月）に全国のスーパーマーケット他一般チャネルで発売される。

ふたつ目はNHK総合のTVアニメ『キングダム』第6シリーズEDテーマ「咆哮」のリリースだ。激化する秦と趙の全面戦争を力強く彩る楽曲で、友成の新境地的アプローチが堪能できる。そしてこの先には1stフルアルバムの配信リリースと、初の東名阪ツアーも控えている。新たな展開へと動き出した彼は、現在どのような心境で音楽活動を行っているのだろうか。「鬼ノ宴」×ピュアポテトと、「咆哮」について掘り下げていくと、彼が貫きたい美学が浮かび上がってきた。

◆ ◆ ◆

◼︎名刺代わりの曲なので、ここを入り口に僕を知ってくださった方々をどういうふうに楽しませようか

──リリースから2年弱の時を経て、「鬼ノ宴」がまさか湖池屋のポテトチップス「ピュアポテト」とコラボレーションするとは。予想外でした。

友成空：僕もまずスタッフさんから“「鬼ノ宴」のポテトチップスが出ます”と聞いて、最初は理解が追いつきませんでした（笑）。CMソングではなく楽曲が商品になるというのは個人的に聞いたことがなくて、まさか自分の曲がそうなるなんて想像もしていなくて、いい意味で「本当どういうこと！？」って心境で。どうやら鬼が“辛味”というイメージと合っていたり、「鬼ノ宴」という曲が“中毒性”というワードとともに広まったこともあって、“辛くて病み付きになる”というシラチャーソース味のイメージが曲に合うという理由で決めていただいたみたいです。

──確かにポテトチップスという食べもの自体、一度手を付けたらなくなるまで止められないですものね。

友成空：そうなんですよね、気づいたらなくなってる。コラボレーションしていただいたシラチャーソース味のピュアポテトも、東南アジア料理が好きで辛いものが比較的不得意ではない僕にはすごく好きな味だったんです。ちょっと酸っぱ辛い感じというか。

──シラチャーソースは「まろやかな甘みとコクのある辛さ」と称されることが多いそうです。

友成空：まさにそれですね。食べながらどんどん手が進んで、この辛さが病みつきになるなと思いました。ピュアポテトは味もパッケージも全体的に高級感があって洗練されたイメージだったので、僕自身もよく食べていて。健康に気を付けている人も手に取りやすいのかなと思っています。

──「鬼ノ宴」を作り始めたとき、鬼や和の要素をモチーフにする予定ではなかったそうですね。

友成空：退廃的な世界を描いた楽曲にしたいなという漠然としたイメージを抱いていて、最初は生のベースラインにグルーヴィーなドラムをつけて、ブラックミュージック的なアプローチをしていました。でもその途中で、肉感をそぎ落としてソリッドな感じ、縦のリズムがぴったり揃うようなデジタル的な音作りをしてみようと方向転換してみたんです。そしたら「この感じなら意外と和風が合うんじゃないか？」「“和”で“退廃的”と言ったら……鬼かな？」と広がっていったんですよね。

──肉感があるものからデジタルへ。真逆にハンドルを切ったことでイメージが広がっていったと。

友成空：もともとあったベースラインは気に入っていたんですが、インパクトが少し弱いかも……と感じて、これを引き立てるもっと強い音をつけたくなったんです。その中でぴったりだったのが、イントロにも使っているピアノの重低音のラインなんですよね。音の余韻を切ってシンセサイザーみたいに加工して、今のかたちになりました。そこからデジタル方面に舵を切って、それが退廃的なムードとも合致したんですよね。

──サウンドから醸し出される退廃性に、欲求というエネルギッシュなテーマの歌詞が乗るのも興味深いです。

友成空：歌詞にはちょうどこの時期に自分自身で考えていたことがそのまま自然に出てきました。やっぱり曲を作るうえで一番大切なのは「自由であること」のはずなのに、人間誰しも生活するなかでそれを自ら制限しちゃう節があるかなと思っていて。特に「鬼ノ宴」を作っていた時期の僕はそういう傾向が強かった気がするんです。それでなぜ自分自身の自由を狭めてしまうのかを探った結果、この先まだまだ生きられると思い込んでいるからだという結論に至ったんですよね。

──「いまやらなくても明日やればいい」「無理をせず、何年後かにできるようになってからやればいい」などなど。

友成空：末永く生きていけると思い込んでいるから自由を後回しにしてしまうけど、「もし明日命を落としてしまうなら何をする？」と考えたら、絶対にすぐにでもやりたいことを我慢せずやると思うんです。それを自分自身に言いたくて書いた曲なのかなと、いまとなっては思いますね。

──そのメンタリティを“鬼”を主人公にした物語へと落とし込んだことは、シンガーソングライターとしてひとつ殻を破るきっかけになったのではないでしょうか。

友成空：本当にその通りですね。それ以前にリリースした楽曲は、等身大のものを等身大の表現で書き起こすような歌詞だった。でも「鬼ノ宴」を作る前からそれ以外の表現方法も模索していて、その経験が「鬼ノ宴」で発揮できたんです。初めてデモをSNSに投稿したときにいい反応をもらえたことはすごく意外だったし、自分が見せていなかったもうひとつの面を認めてもらえたうれしさがありました。僕はもともと食べるのが大好きなので、歌詞にも飲食の描写が多いんです。その最たる例が「鬼ノ宴」なので、どんなにファンタジックな内容でも、作り手の性質や人生、そのときに抱えていた気持ちは作品に影響を及ぼすんだな……と最近は強く感じています。

──ターニングポイントとなる楽曲を、ポテトチップスというまったく異なる角度から再度フォーカスできる機会が持てたことも、非常に有意義だと思います。

友成空：「鬼ノ宴」が注目されてからある程度の時差があってこういうお話をいただけたのはすごくうれしいし驚きだったし、リバイバルというほど時間が経っていない、冷めきっていないタイミングなのもありがたいです。カバーや「歌ってみた」を上げてくれる方が毎日いらっしゃって、その界隈のスタンダードナンバーとして定着してきた頃にポテトチップスというかたちで文字通り“お茶の間”にお邪魔させていただける。この時間経過にも意味を感じていますね。自分の名刺代わりの曲なので、ここを入り口に僕を知ってくださった方々をどういうふうに楽しませようか、という視点はいつも持っているので、自分も周りもピュアポテトきっかけで「鬼ノ宴」に触れてくださった方も常に裏切りながら、今後も自由に制作していきたいですね。

◼︎曲を作る時間が一番、自分の未来が見渡せるような感覚がある

──そして友成さんはこの秋に待望の1stアルバムを配信リリース予定。それに先駆けてNHK総合のTVアニメ『キングダム』第6シリーズEDテーマ「咆哮」を10月19日にリリースします。『キングダム』の世界を反映した楽曲だと感じました。

友成空：曲にしっかりと『キングダム』の古代中国という時代背景を反映させたいというのが大前提としてありました。大勢の兵士が砂漠や草原で雄叫びを上げているシーンが最初に浮かんだので、兵馬俑が生身の人間になったイメージをそのままサウンドとメロディと歌詞に落とし込みたかったんですよね。

──公式コメントによると、鎧の擦れる音、叫びなどをいちから録り下ろしたそうですね。

友成空：僕の大学の友達にアメリカンフットボール部に所属している子がいて、その子に頼んで大学のアメフト部の子たちに協力してもらいました。フィールドレコーディングができるスタジオを貸し切って、身長180から90cmくらいの子たちが15、6人ぐらい集まって、足踏みや叫び声、シンガロングを録ってくれたんですよね。

──現役のアメフト選手だからこそ、あのリアリティのある無骨さが出せたと。

友成空：アメフトは鎧を着て草原を走ってぶつかり合うスポーツなので、『キングダム』にぴったり合うと思ったんです。彼らの防具を床に落とした音を録ったり、みんなが持っていたチェーンを揺らしてもらったり、お互いのヘルメットをぶつけ合う練習の音も録らしてもらいました。雄叫びも彼らのもので、「全国大会で優勝したときの気持ちを思い浮かべて」「人生で一番うれしい瞬間を思い浮かべて」とお願いして叫んでもらったんですよね。そしたら迫力があるのに不吉な感じが一切しないものになって。

──確かに。ポジティブで清々しいイメージを与えます。

友成空：本来戦場は命を奪い合うような禍々しい場所だけれど、そういうところをよくも悪くも削ぎ落として、エネルギーの部分だけを抽出したかったんです。アメフト部の子たちの荒削りかつポジティブな高揚感が、それを作り出してくれたなと思います。彼らがいなかったら、「咆哮」は完成しませんでしたね。

──「作り手の性質や人生、そのときに抱えていた気持ちは作品に影響を及ぼす」が、「咆哮」でも立証されていますね。大学生活の賜物ではないでしょうか。

友成空：まさか自分の大学生活がこんなところでも活きてくるなんて思わなかったです（笑）。コンタクトスポーツをやっている男の子たちに『キングダム』ラヴァーは多いので、もともと観ていたアニメに自分たちが参加できたようですごいうれしいと言ってくれて、本当にありがたかったです。

──「未来電話」についてのインタビューを行った際にも感じたのですが、友成さんがそこまで効果音のディテールを追求しているのは、どんなことがルーツにあるのでしょう？

友成空：いくつかあるんですけど、ひとつはもともと僕が趣味でインスト曲を作っていたからだと思います。

──友成さんは小学1年生からピアノを始めて、小学4年生から電子ピアノで楽曲制作をするようになって、高校1年生までインスト曲を作っていたんですよね。

友成空：「音だけでしっかり聴かせるには、フックとなる効果音みたいなものが大事だな」と思ってから、そのあたりを掘り下げるようになりました。もうひとつは、ミュージカル的なアプローチが好きなのも大きいですね。それは幼少期に観ていたディズニーアニメがルーツにあると思っていて。ディズニーアニメにはミュージカルの要素が多分に含まれているので、自然とそれが自分に根付いたんだと思います。あともうひとつの理由は、効果音は0.何秒くらい鳴るだけで瞬時に情景を思い起こさせるすごいパワーがあると感じているんですよね。香りで情景や思い出が蘇るような感覚が、効果音にもある気がしていて。だからいつか、劇伴を作ってみたいんです。

──友成さんと劇伴、合いそうですね。今回の「咆哮」然り、TVアニメ『暗殺教室』再放送 新オープニングテーマの「黄色信号」然り、友成さんは書き下ろしタイアップ曲の振りかぶりが大胆だなと思うんです。作品の世界を細部まで踏襲している。

友成空：もともと存在している世界に合わせて曲を作るのがすごく好きなので、書き下ろしは本っ当に毎回楽しいんです。音楽でディズニーランドみたいなことがしたいなと思っていて。

──と言いますと？

友成空：ディズニーランドはそのエリアごとのムードを引き立てる楽曲が選ばれているだけでなく、音響の工夫によってそれぞれのエリアが箱庭として存在していると同時に、シームレスにリンクしている。僕はそれがテーマパークだと思っていて、その箱庭づくりを音楽で存分にできるのがタイアップ曲の書き下ろしなんですよね。自分になかったものを無理やり引っ張ってきて、それを曲に落とし込むことでどんどん自分の引き出しが増えていくのがすごく面白いんです。

──新しい要素を取り入れることを面白がれるのは、大きな強みですね。

友成空：僕が元来、自己表現として音楽をやっていなかったからかもしれない。自分の胸の内に溜まっている感情を発出していくというよりは、これまでもずっと自分の思い出やイメージみたいなのをどう工夫して再現するかを重んじているので、もともとある世界に合わせて作ることは、僕の音楽をやっている理由とつながっている気がしています。タイアップ曲を書き下ろすならその作品の世界観を第一に考えたいし、引き立て役になりたいんです。自分らしさは意識して出すものじゃなくて、どうしても滲み出ちゃうものだと思うんですよね。

──実際にどの楽曲も友成さんの美学が貫かれているので、それもある種の友成さんらしさだと思います。書き下ろしタイアップ曲は新しい要素を取り入れてゴールに近づけていく制作が多くて、オリジナル曲は「鬼ノ宴」のように最初のイメージからどんどん広がることで新しいご自分のアウトプットを見つけているようにお見受けするので、友成さんにとって楽曲制作はまだ見ぬ世界へ旅をするようなものなのかもしれませんね。

友成空：ああ、そうかもしれないですね。僕にとって曲を作る時間は瞑想に似ている気がしているんです。どうやらマインドフルネス瞑想には、いま目の前にあるもののありのままを受け入れるという定義があるらしくて、自分も曲作りをするなかでふと弾いたフレーズにじっくりと向き合って、その結果どんどん生まれてくるものに意識を集中させていくんです。そうすると「あれもやりたいな」「こういうこともしてみようかな」とイメージが湧いてきて、自分の心が軽やかで、精神が自由な状態だなと感じるんですよね。曲を作る時間が一番、自分の未来が見渡せるような感覚があるんです。

──となると秋にリリース予定のアルバムも、11月に開催予定の東名阪ワンマンツアーも、とてもバラエティ豊かな内容になりそうですね。

友成空：はい、きっとそう思います。アルバムはいま制作中で（※取材日は9月上旬）、それこそ箱庭がいっぱい集まったようなアルバムになるんじゃないかなと。

──お言葉を借りると、テーマパークのようなアルバムになるんだろうなと。

友成空：そうですね。アルバムを出すことは高校時代からの目標なので、完成して自分がどんな気持ちになるのか、今後アルバムという表現物に対してどのような考えを持つのかが楽しみです。ワンマンツアーは世界観がしっかりとわかりやすく伝わるものにしたいと考えているので、アルバムのコンセプトを落とし込めるライブにはしたいなと思いつつ、等身大の自分も出してもいいのかもしれないなといま試行錯誤しているところです。ぜひ楽しみにしていただきたいですね。

取材・文◎沖さやこ

◾️＜友成空 1st ONEMAN TOUR＞

2025年11月23日（日）大阪 梅田Zeela

開場/開演 16:30/17:00

2025年11月24日（月・祝）愛知 新栄シャングリラ

開場/開演 15:30/16:00

2025年11月27日（木）東京 WWW X

開場/開演 18:00/18:30 チケット

一般チケット 4,000円（税込）

学生チケット 2,000円（税込）

※スタンディング

※未就学児童入場不可