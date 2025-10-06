“奇跡の43歳”山川恵里佳、ベッドの上で抜群スタイル全開「魅力的」「可愛すぎる」 2児の母
タレントの山川恵里佳が、6日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
一昨年、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きのコメントが多数集まっている。
今回は、星の絵文字とともに、ベッドの上で眩しい笑顔を見せるショットを投稿。美スタイルが際立つコーデで魅せた。ファンからは「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（@erika_3_official）
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
一昨年、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きのコメントが多数集まっている。
今回は、星の絵文字とともに、ベッドの上で眩しい笑顔を見せるショットを投稿。美スタイルが際立つコーデで魅せた。ファンからは「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（@erika_3_official）