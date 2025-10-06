「1年かけて約10kg減量しました」 有村藍里35歳、ビフォーアフターに称賛の声「めっちゃスゴイ」「素敵」
女優・有村架純の姉でタレント・有村藍里が、6日までにエックスを更新。減量したことを明かし、ビフォーアフターショットを公開した。
【写真】「1年かけて約10kg減量しました」有村藍里、ビフォーアフター 妹・有村架純との姿も（9枚）
8月18日に35歳を迎えた藍里。SNSには、美しさあふれる近影を度々投稿し、注目を集めている。
今回は「1年かけて約10kg減量しました」と報告。ビフォーアフターショットを添えた。また、「食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました。どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい」とつづっている。
ファンからは「減量成功してめっちゃスゴイです」「素敵」「努力の結果が出てますね！」などの声が多数寄せられた。
■有村藍里（ありむら あいり）
1990年8月18日生まれ。兵庫県出身。10代の頃から新井ゆうこの芸名でモデルとして活動。2017年には芸名を本名の有村藍里へ改名すると、2019年には美容整形を受けたことを明らかに。2021年にはアパレルブランド「rose bleue」を開設した。
引用：「有村藍里」エックス（@arimuraairi）、インスタグラム（@arimuraairi）
