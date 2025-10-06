プロ野球日本ハム、ダイエーなどで投手としてプレーした野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年10月5日にユーチューブを更新し、ロサンゼルス・ドジャース佐々木朗希投手（23）の抑えへの起用について、デーブ・ロバーツ監督（53）は「迷う必要はない」と断言した。

「先発に戻ったとしても来年以降につながる」

ドジャースは5日（日本時間）、敵地シチズンズ・バンク・パークで地区シリーズ第1戦を行い、東地区1位フィラデルフィア・フィリーズに5−3で勝利した。

試合は、先発投手の大谷翔平選手（31）が2回に四球から連続安打などで3点を失った。打線は、フィリーズ先発クリストフェル・サンチェス投手（28）の前に、5回まで沈黙したが、6回にキケ・ヘルナンデス内野手（34）の2塁打で2点を返して1点差に。

7回には、テオスカー・ヘルナンデス外野手（32）の3ランが飛び出し逆転した。9回は、佐々木が抑えとして登場。1死後、マックス・ケプラー外野手（32）に2塁打を許すも、後続を抑えてチームを勝利に導いた。

佐々木は2日に行われたワイルドカードシリーズのシンシナティ・レッズ戦に続いて、9回の救援に成功した。

NHKの大リーグ中継で解説を務める武田氏は、ポストシーズンに入ってからのドジャースについて、「リリーフの不安がなくなってきた」とし、佐々木の投球について、次のように分析した。

「佐々木が良い。今までクローザーを決めていないのに、決めちゃった。佐々木は良くなって、良い勉強になる。先発に戻ったとしても、来年以降につながる。こういう緊張したところで出て行って、今日は５対３だったけど、１点差とかでしびれる場面で出て行って、抑えればどんどん自信になる」

「160キロ出てフォークがあれだけ落ちれば、クローザーとして魅力的」

大リーグ1年目の佐々木の今シーズンを追ってきた武田氏は「春先は精神的に良くなかった」と指摘し、佐々木の現状に言及。

「ドジャースの再生プログラムが良かったのかもしれない。詳しいことは分からないが、ここで使えていることが大きい。春先は目が泳いでいた。今は自信を持っている。このシリーズは完全にクローザー。これだけ結果が出ているから。これで佐々木を固定していければ、９回の１イニングだったらバッチリ抑える」

そして、スタッフから「ロバーツ監督は最終回、（アレックス）ベシア、（ブレーク）トライネン、佐々木で迷い、最終的に佐々木に決めたが」との問いに対して、「（ロバーツ監督は）迷う必要はない。何を迷っているのか分からない」と疑問視した。

佐々木はポストシーズンで抑えに回ってから、球速が戻り160キロ超を連発。スプリットの落ちもよく、春先に比べ安定感がより増した。

武田氏は、ドジャースのリリーフ陣の中で「佐々木の球が１番いい」とし、「フォークがちゃんと落ちれば、それが決め球になる。（直球が）160キロ出てフォークがあれだけ落ちれば、クローザーとして魅力的。フォアボールを出す感じも全然ない。故障明けにリリーフをやって、全力で投げるようになって良くなった。ストライクが入る、入らないという不安がなくなった」と分析した。

スポーツ紙の報道によると、ロバーツ監督は6日に報道陣の取材に対応し、佐々木の今後の起用について「9回固定のクローザーに限定はしない。相手の打順を見た時に8回が勝負どころになることもある。いろんな選択肢がある」と語ったという。