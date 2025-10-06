大竹しのぶ、長男・二千翔さんの結婚披露宴の様子を披露 吉岡里帆も祝福
女優の大竹しのぶが5日までにインスタグラムを更新。長男・二千翔さんの結婚披露宴の様子を披露した。
【写真】二千翔さんの晴れ姿に微笑む大竹しのぶ
3日にもインスタグラムで二千翔さんの結婚式について報告していた大竹。今回の投稿ではファンに「温かいコメント本当にありがとうございます」と感謝しつつ、披露宴の一コマを披露。写真には白無垢を着たパートナーの隣で笑顔を見せる羽織袴の二千翔さんと、その後ろで幸せそうに微笑む大竹の姿が収められている。
この投稿に、女優の吉岡里帆が反応し「おめでとうございます 素敵なお母さんの笑顔ですね」とコメント。ファンからも「素敵な笑顔最高！」「幸せダダ漏れで可愛い」「本当に素敵なお写真」などの声が相次いでいる。
■大竹しのぶ（おおたけ しのぶ）
1957年7月17日生まれ。東京都出身。1973年、テレビドラマ『ボクは女学生』（フジテレビ系）で芸能界デビュー。以降、NHK連続テレビ小説『水色の時』、NHK大河ドラマ『徳川家康』、『男女7人夏物語』（TBS系）、映画『死んでもいい』、『黒い家』などの話題作に出演。近年も『PICU 小児集中治療室』シリーズ（フジテレビ系）や『海のはじまり』（フジテレビ系）に出演。2025年はナレーションを務めたドキュメンタリー映画『黒川の女たち』が公開された。プライベートでは1985年に長男の二千翔さんが誕生。1989年には長女でタレントのIMALUを出産している。
引用：「大竹しのぶ」インスタグラム（@shinobu717_official）
