ICの数がスゴイ…長岡市の「西」にも開業

新潟県長岡市とNEXCO東日本は2025年10月1日、同市で整備中の北陸道 大積PAに接続するスマートICの名称を、「長岡西大積スマートIC」に決定したと発表しました。

【ICが多すぎる…】これが長岡の「新スマートIC」です（地図／画像）

これに合わせ、大積PAの名称も「長岡西大積PA」に変更となります。長岡市の「西」に位置することを分かりやすくする狙いがあるということです。

スマートICは国道8号に直結、さらに市街地方面へ通じる都市計画道路（宮本町長岡ニュータウン線）も事業中です。各方面からのICの交通の分散化が期待できるとともに、「花火大会周辺の幹線道路の渋滞緩和に寄与」するといいます。

長岡は市の中心付近で北陸道に関越道がT字で交わっており、ICは長岡JCTのやや南側に位置する長岡IC（関越道）と、市のはずれに位置する中之島見附IC（北陸道）の2つがありました。2000年代以降、長岡南越路スマートIC（関越道）、長岡北スマートIC（北陸道）が相次ぎ開業。さらに長岡西大積スマートICができることで、市街地の各方面から高速道路に乗れる利便性を獲得します。

ちなみに、関越道で長岡南越路スマートICの隣の小千谷ICは小千谷市ですが、その隣の越後川口ICは旧川口町が長岡市と“飛び地合併”したため、長岡市に属します。このため、長岡市内には合計で6つのICとスマートICが存在します。