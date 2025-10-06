“体重100kg超”レンタルするサービスの実態 人気No.1嬢は47kg→102kgに爆増した過去
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』#5が3日にABEMAで放送された。#5では、体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働く女性たちの、知られざる人生に密着した。
【写真】「デブカリ」リピート率No.1のベンティーさん（110kg）
『ダマってられない女たち』は、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、さまざまな環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
まず登場したのは、リピート率No.1のベンティーさん（110kg）。口下手な40代男性のデートに同席し、メガサイズの小籠包を3口で完食するなど場を盛り上げ、「見てるだけで幸せな気分」と感謝される様子や、女性が一人では行きづらいホストクラブに「ボディガードの代わりになるんで」と同行する様子が紹介された。
続いて、圧倒的人気No.1のエミックスさん（110kg）に密着。かつてアイドルを目指していたが、システムエンジニア時代の激務とストレスで体重が47kgから102kgに増加。「太ってる人を見ても、自分はかわいいからこの人とは別って思ってた」と当時の心境を語る。システムエンジニアを退職後、ライブ配信で人気を博し、ミスiDでアイドル賞を受賞した経歴を持つ。
現在は、特に恋愛相談で絶大な支持を集め、悩める女性相談者に「一生会わないか、付き合うか、どっちか選ばないと。ダメな女だ！ だからだよ！」と愛ある喝を入れるスタイルが人気を呼んでいる。
『ダマってられない女たち season2』#5はABEMAにて見逃し配信中。
