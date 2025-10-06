松丸友紀アナ、『ゴッドタン』出演に「何をやってるんだろう」と葛藤も「殻が破れた」
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』#5が3日にABEMAで放送された。#5には、スタジオゲストとしてグラビアアイドルでタレントやモデルとしても活躍する磯山さやかと、元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀が登場。MC陣3名と共に、“女性の生きざま”を見届けた。
【写真】「みんな綺麗」元テレ東・松丸友紀、美女すぎるアナウンサー仲間と3ショット
『ダマってられない女たち』は、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、さまざまな環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
スタジオトークでは、松丸が自身の人生が変わった仕事として、テレビ東京時代に出演していた『ゴッドタン』を挙げた。「報道キャスターになりたかった」という当初の夢とは裏腹に、番組で「変なおじさん」や「コロッケさんのモノマネ」などを全力でやらされる中で、「あれ、私いま何をやってるんだろう」と葛藤した過去を告白。しかし、その経験があったからこそ「よく見られたいって過剰に思っていた殻が破れた」と、今の自分に繋がったと熱く語った。
