秋服まだ着れない → 髪からチェンジ！【40・50代】が真似したい♡「最旬ヘア」

10月になったというのに、まだ少し秋服に切り替えるには早いかも……。そんな今の時期、まずはヘアスタイルから季節感を取り入れてみませんか？ カラーを変えたりレイヤーカットを加えたりするだけで、ぐっと今っぽく気分転換できそうです。今回は、秋にふさわしい落ち着きがありながらも新鮮に見えるヘアスタイルをピックアップ。40・50代が参考にしたい、秋の気分に合う最旬ヘアを紹介します。

大人の秋ヘアカラー、アッシュパープル

@0131miluketeaさんが「#秋ヘアカラー」のハッシュタグを付けて、「アッシュパープル」に染めたミディアムボブを披露。髪の表面に軽やかな動きを演出するレイヤーカットを入れて、ナチュラルな抜け感のあるヘアスタイルです。パープル系のニュアンスを感じさせるヘアカラーは、上品で大人の落ち着きも引き出してくれそう。

秋服に合う、くすみブラウンのストレートヘア

秋には、しっとりとした正統派なイメージが恋しくなる人も多いはず。シンプルなセーターやトラッドムード漂うスカート、きれいめパンツといったこれからの季節に着たくなる洋服に合わせやすい、シンプルなストレートヘアも押さえておくべきかも。合わせるカラーとしておすすめしたいのは、こっくりとしたくすみブラウン。中間色にくすませた色味が、今の気分にマッチしそうです。

活動的な印象は、レイヤーカットで引き出して

「もう少し活動的なイメージが好み」という人は、ちょっぴり大胆に段差をつけたレイヤーカットで、軽快な印象を味方に付けるといいかも。ベースは、あえて肩にあたるレングスにすることで、手間をかけずにおしゃれな外ハネヘアになれるはず。ヘアスタイリストの@hair_by_keikoさんが、「品良く落ち着いた印象を出せる⁣オリーブブラウンカラー」と紹介しているカラーで仕上げ、大人の落ち着きも兼ね備えて。

白髪があるから楽しめる最旬ヘア

白髪が増えてきて、おしゃれが楽しめない……。そんな人は、思い切ってハイライトを入れて白髪を活かしたカラーに挑戦してみませんか。白髪を黒く塗りつぶすのではなく、ハイライトでぼかすことで、今だからできるおしゃれができるかも。ベースはグレージュに染め、ハイライトとのコントラストは控えめにすれば、派手見えせずこなれた印象になれそうです。毛先を直線的にカットしたボブなら、さらにトレンド感たっぷりに仕上がりそう。

writer：内山友里