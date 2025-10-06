蒼山怜が、9月30日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

蒼山怜©光文社/週刊FLASH 写真◎友野雄

「週刊FLASH」9月30日発売号©光文社/週刊FLASH

レースクイーンやラウンドガールなどで活動する蒼山怜が「FLASH」に登場。初グラビアに挑戦し、身長174センチにHカップのバストという異次元のプロポーションを見せている。インタビューでは、グラビアに挑むにあたっての決意について語っている。

蒼山怜 プロフィール

あおやま・れい

千葉県出身。T174・B88W63.5H88

レースクイーンやラウンドガールとして活動。2021年には「プロフェッショナル修斗」のラウンドガールとして出演し、注目を集めた。そのほか最新情報は、公式X（＠rei_174cm）、公式Instagram（＠rei_174cm）をチェック。

FLASHデジタル写真集 蒼山 怜『The perfect woman』（光文社）が各電子書店で発売中

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/9月30日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

