助成金活用で実践的に学べる！むすびめコミュニケーションクリエイツ「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」

むすびめコミュニケーションクリエイツは、静岡第一テレビなど3社と合同で、静岡県内の企業を対象とした実践型セミナー「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」を開講します。

2026年1月からスタートする第一期の受講生募集が開始され、AIの基礎から業務活用までを体系的に学べる機会を提供します。

むすびめコミュニケーションクリエイツ「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」

日程：2026年1月15日(木)、29日(木)、2月12日(木)、26日(木) 各日程15:00〜17:30(全4回)

会場：M20(静岡駅北口複合ビル)15階

対象：企業・事務所等の従業員

定員：最大50名(先着順)

参加費：1名20万円(税別) ※最大75％の助成あり

申込締切：2025年11月28日(金)まで

AIが急速に生活や仕事へ浸透する中、静岡県内の企業がAI技術を業務に取り入れ、次の一歩を踏み出すきっかけとなることを目指すセミナーが開講されます。

「業務にどう活用すればよいのかわからない」といった声に応え、AIの基礎から実践的な活用までを体系的に学べる4回構成の集中プログラムです。

参加者が自社の課題に向き合いながら、AIを通じて新たな価値創出に挑戦する機会を提供します。

地域の企業を支える、4社の連携プロジェクト

本セミナーは、主催・協力・運営の4社がそれぞれの強みを活かし、静岡の企業のAI活用支援に取り組む合同プロジェクトです。

技術・教育・メディア・地域連携の各分野から支援体制を構築し、企業同士のつながりや情報共有の場としても機能します。

地域の企業が互いに学び合い、未来のビジネスを共に考える場を目指しています。

セミナーの概要

主催：静岡第一テレビ・鈴与システムテクノロジー

協力：アンドドット

運営：むすびめコミュニケーションクリエイツ

助成制度について

このセミナーは、厚生労働省「人材開発支援助成金」の対象講座です。

この助成金を活用することで、参加費の負担を大幅に軽減できます。

例えば、中小企業の場合は受講料20万円(税別)が、助成金採択後には実質5万円(税別)となります。

助成金申請に関わる事務手続きのサポートも無料で受けられます。

特徴とサポート体制

このセミナーでは、充実したサポート体制で受講生を支援します。

初心者にもわかりやすいカリキュラム設計となっており、実績豊富なAI専門家から直接指導を受けることができます。

ChatGPTなど生成AIツールの実演や活用支援、企業同士の交流・情報共有の場も提供されます。

AI導入に不安を感じている企業にとって、基礎から実践まで専門家のサポートを受けながら学べる絶好の機会です。

助成金を活用すれば負担を大幅に軽減できる上、地域の他企業とのネットワークも築けます。

この機会にAI活用の第一歩を踏み出し、ビジネスの新たな可能性を広げてみませんか。

静岡で開催される「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」の紹介でした。

