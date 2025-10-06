韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政遂行支持率が53．5％となり、4週ぶりに反騰したという世論調査結果が6日、発表された。

リアルメーターがエネルギー経済新聞の依頼で9月29日から10月2日まで、全国18歳以上の有権者2017人を対象に調査した結果、大統領の国政遂行に対する肯定的評価は53．5％だった。

これは前週の同じリアルメーター調査より1．5ポイント上昇した数値で、肯定的評価は9月第1週（1〜5日）に56．0％を記録した後、3週連続で下落していたが、今回反転した。

否定的評価は0．8ポイント下がり43．3％だった。

リアルメーターは「韓日首脳会談やオープンAI（OpenAI）との覚書（MOU）締結など外交的成果が肯定的影響を与え、また韓国総合株価指数（KOSPI）3500突破、輸出増加などの経済好調、物価安定要求、高齢者雇用点検など民生政策も肯定評価を牽引（けんいん）したと判断される」と分析した。

1〜2日、全国18歳以上の有権者1008人を対象にした政党支持率調査では、共に民主党が47．2％、国民の力が35．9％だった。

民主党支持率は前週より3．9ポイント上昇し、国民の力支持率は2．4ポイント下落した。

両党間の差は前週の5．0ポイントから11．3ポイントへと広がり、3週ぶりに誤差範囲を超えた。

祖国革新党は3．3％、改革新党は2．8％、進歩党は1．0％だった。

大統領支持率調査の標本誤差は95％信頼水準で±2．2ポイント、政党支持率調査の標本誤差は95％信頼水準で±3．1ポイントだった。両調査はいずれも無線（100％）自動応答方式で実施された。詳しくは中央選挙世論調査審議委員会ホームページで確認することができる。