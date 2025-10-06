◇現実版『イカゲーム』Kスタートアップ、創業者が再起不能に陥る理由は？

「WeCrashed」、私たちはこうして崩壊した。

「スタートアップ」という用語は、極めて低い成功確率を突破して高速成長を目指す企業を意味する。本来、成功するスタートアップはごく一部にすぎず、失敗するスタートアップの方が圧倒的に多くなるのは、ある意味当然のことだ。だからこそ、スタートアップがうまく誕生し、成長することと同じくらい、うまく終りを迎えられる道を開いておく必要がある。失敗した創業者の次の挑戦で成功確率が上がることは、統計的にも証明されている。だが韓国では、スタートアップの廃業が企業の没落を超えて、創業者本人の没落にまでつながるケースが多い。

サービスはなんとか救ったものの、本人は個人破産の危機に直面している「ドッグメイト（Dog Mate）」のイ・ハヨン代表が、その典型例だ。対面式のペットシッター（伴侶動物の世話）サービスのドッグメイトは2020年1月、シリーズA（スタートアップの初期製品やサービスが市場の検証を受けた後、本格的に成長と拡張のためにベンチャーキャピタルなどから大規模資金を調達する段階のこと）の後続投資を受けた。ちょうど世界的に新型コロナウイルスが拡大し始めた時期だった。投資家たちはコロナ禍でも積極的に市場シェアを拡大するよう求めた。しかしコロナ禍は長期化し、会社の運営は軋み始めた。苦肉の策としてイ代表は2022年、個人信用ローンを組み、仮受金（代表が会社の資金不足を補うために私財を貸す形）で資金を注入し始めた。その時から金利が上昇した。借入当時の年利2％は6％を超え、到底負担できない水準の金融コストが発生した。イ代表は昨年9月、裁判所に企業再生手続きを申請し、会社は今年6月に他社へ譲渡され、サービス自体は運営が続いている。しかしイ代表本人は、個人破産の申請を目前にしている。

会社を秩序よく整理したとしても、現行制度はそのような努力を正当に評価してくれない。ゲーム制作会社「ビーコンスタジオ（Beacon Studio）」の場合は、2020年に中国のゲーム配信会社から15カ月分の運営費に相当する120万ドル（約1億8000万円）を受け取れず、廃業に追い込まれた。同社のキム・ヨンウン代表は、投資家と継続的に意思疎通を図っていたおかげで、廃業について投資家の同意を1週間で取り付けることができた。退職金の精算など残務処理も円滑に済ませ、社員との対立もなかった。しばらくして新たな会社を創業したが、前回の創業時に発生した「技術保証基金（KIBO）」での事故履歴が足かせとなり、新会社のベンチャー認定を拒否される事態に直面した。既存の保証が不渡り・延滞で終わると「事故記録」として分類され、再創業時のベンチャー認定や融資審査の大きな障害になる。キム代表は「今でも技術保証基金を利用した融資は受けられない」と語った。

投資家と創業者間の対立で窮地に追い込まれる場合もある。インテリアプラットフォーム「アーバンベース（Urbanbase）」のハ・ジヌ代表は、2022年末に会社の資金繰りが悪化すると、事業売却を打診した。その際、投資家のひとつである新韓（シンハン）キャピタルが、ハ代表に対しプットオプション（株式買取請求権）を行使した。投資元本5億ウォン（約5310万円）に、年複利15％で計算された利子7億ウォンを加え、計12億ウォンの返済を求めた。会社と株主間の対立が明るみに出たことで、買収を検討していた企業が次々と撤退し、売却取引は白紙となった。ハ代表の自宅は仮差押えされた。両者は法廷で争い、1審では新韓キャピタルが勝訴した。倒産したアーバンベースの特許・商標権などの知的財産（IP）は、最近、別のスタートアップに買収された。先立って行われた売却交渉時の100分の1の価格だったという。

◇1社のユニコーンと、借金に苦しむ創業者100人

韓国の創業エコシステムが、失敗した創業者を崖っぷちに追い込む背景には、構造的な問題と制度的な限界が同時に作用している。構造的問題は、政府資金を中心とする「ファンド・オブ・ファンズ」を基盤に形成された生態系にある。スタートアップ案件を多く扱ってきた法律事務所ミッションのキム・ソンフン代表弁護士は、「ベンチャーキャピタル（VC）の本来の役割は、ハイリスクな創業者にリスクマネーを投資して高い収益を得ることだが、韓国内のVCは、同時に国家資金を問題なく運用するという『下方リスク管理（損失リスクの管理）』の責務も求められている」とし、「リスクの高い創業に投資すべきVCが、公的資金の管理という安全志向の目標まで背負うため、一社のユニコーンと借金に苦しむ創業者100人を絶えず生み出すような構造にならざるを得ない」と語った。

このような構造で投資が失敗すれば、すぐに「国庫管理の不備」として指摘される。そのため投資家たちは失敗を避けようと、投資契約書に「プットオプション」条項を挿入する。キム弁護士は「ダウンラウンド（前回より低い評価額での資金調達）や清算型M&A（負債整理・投資金回収を目的とする買収・合併）、事業中止などを決定しようとすると、投資家がプットオプションを盾に、『私たちはまたFOFの申請書を書かなければならないのに、あなたの会社のせいで整合性のある数字に見えなかったらどうするのか』と言って反対したり、『闇金に手を出してでも持ちこたえろ。もし会社を畳むなら横領や背任で告訴する』と言うことさえあった」と語った。そのうえで「金利上昇など構造的な変化が起きたとき、VCが投資先のダウンラウンド資本調達を柔軟に認めても、FOFがそれを問題視しないというガイドラインを設けるべきだ」とし、「主管部処内に『スタートアップ清算担当官』のような役職を設け、エコシステムの循環過程を点検し改善する必要がある。誰かがリーダーシップを持って解決すべき問題だ」と述べた。

◇失敗は「学びの証」

「スタートアップの国」米国には「一度の失敗は永遠の失敗ではない」という文化が根付いている。失敗の履歴は、烙印ではなく「学習の証拠」として扱われる。制度が創業者個人を保護しているからだ。

「有限責任の原則」が機能し、会社と創業者が分離されている。韓国のように、創業者に過度に不利なプットオプションが盛り込まれることもほとんどない。さらに、連邦破産法は創業者に「リセットボタン」を提供している。残余資産を整理し、円滑に清算を終える（チャプター7）か、裁判所の監督下で再構成し、再挑戦できるようにする（チャプター11）などの方式がある。破産申請と同時に発動される「自動停止」条項のおかげで、債権者の督促も一時的に止まる。

VC業界からは「まず投資契約書の問題を解決すべきだ」という声が上がっている。韓国の投資契約では、投資家と創業者の間で個別同意権を認めるケースが多い。多数が賛成しても、1人でも反対すれば、ダウンラウンドや清算法M&Aといった出口戦略が頓挫してしまう。結果的に会社は合理的な出口を見いだせず、時間と資金を浪費したまま、より大きな危機に直面する。

現行の構造を改めるため、持株の過半が同意すれば効力が発生する「集合同意権構造」への転換が必要だという意見も出ている。米国やシンガポールでは、集合同意権構造が一般的だ。

創業者に「安全な廃業」を案内することも重要だ。すでに存在する「再挑戦プログラム」は、こうしたサービスを提供している。小商工人市場振興公団の「希望リターンパッケージ」、信用保証基金の「チェンジアップ・コンサルティング」、創業振興院の「再挑戦成功パッケージ」などを利用すれば、廃業または再創業の際に必要なコンサルティングや資金支援を受けることができる。