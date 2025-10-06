片道10,000円から！津軽海峡フェリー「函館〜青森航路 期間限定タイムセール」

津軽海峡フェリー株式会社が、函館〜青森航路をお得に利用できるタイムセールを期間限定で実施します。

2025年10月15日(水)12:00からWEB予約限定で、普通自動車での乗船が片道10,000円からとなるお得な企画です！

津軽海峡フェリー「函館〜青森航路 期間限定タイムセール」

販売期間：2025年10月15日(水)12:00〜12月19日(金)17:00

乗船対象期間：2025年11月5日(水)〜12月26日(金)ご乗船分まで

対象航路：函館〜青森航路限定

販売価格：【片道料金(税込)】

車輌：普通車 10,000円／軽自動車 9,000円同乗者：大人 1,500円／小人 750円

予約方法：WEB予約限定

より多くの方々にフェリーを利用した旅行体験をしてほしいという思いから実施される、お得なタイムセール。

2025年11月5日(水)から12月26日(金)までの乗船分が対象で、函館〜青森航路限定で販売されます。

マイカーと一緒に、お得な船旅を楽しめるチャンスです。

タイムセール概要

対象等級はスタンダード限定のお得なプランです。

軽自動車、普通自動車(車長6m未満)と、その同乗者(大人・小人)が対象となります。

利用条件

タイムセールの利用にはいくつかの条件があります。

対象は函館〜青森航路限定で、軽自動車または普通自動車(車長6m未満)での乗船が必要です。

乗船人数はドライバーを含め8名までで、車の定員を超えることはできません。また、等級はスタンダード限定で変更は不可となっています。

予約はWEB限定で、支払い期日までの事前決済が必要となります。

※コンビニ支払いは乗船日5日前、カード支払いは乗船日2日前まで

※決済後のキャンセル料は100％です

※その他のキャンペーン商品を含め、割引の重複はできません

※販売台数は各便先着・数量限定です

利用方法

利用方法は、まず乗船日を決めてWEBから予約します。

予約ページより「タイムセール」プランを選択してください。

予約後、支払い期限内に料金を事前支払いし、出航の40分ほど前までに発券カウンターまたはスマートチェックインで乗船手続きを済ませれば完了です。

※2025年10月15日(水)12:00〜12月19日(金)17:00までの予約受付です

※その他のプランや割引で予約された場合は「タイムセール」が適用になりません

これからの行楽シーズンにぴったりな、津軽海峡フェリーのお得なタイムセール。

WEBで手軽に予約して、マイカーと一緒に快適な船旅が楽しめます！

津軽海峡フェリーの「函館〜青森航路 期間限定タイムセール」の紹介でした。

