東京国立博物館の文化財修理を支援！東京国立博物館 クラウドファンディング「価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ」

東京国立博物館は、取り壊し間近の民家で発見された伝土佐光孚筆「源氏物語図屏風」を修理するため、クラウドファンディングを開始しました。

2025年10月6日から12月19日までの期間、目標金額3,000万円を目指し、貴重な文化財を未来へ繋ぐための支援を募ります。

東京国立博物館 クラウドファンディング「価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ」

募集期間：2025年10月6日(月)10時〜12月19日(金)23時

資金使途：「源氏物語図屏風」の修理費用として

形式：寄附金控除型 / All in形式

今回のプロジェクトは、2024年11月に東京都内の古民家で発見された一双の屏風を救い出すためのものです。

この屏風は家屋の取り壊しに伴い廃棄される危機にありましたが、東京国立博物館の研究員による調査で「源氏物語」の場面を描いた貴重な文化財であることが判明しました。

しかし、蝶番の破損や絵具の剥落、猫による引っ掻き傷など損傷が激しく、大規模な修復が不可欠な状態です。

国宝や重要文化財を含む多くの文化財が修理を待つ中、未指定文化財の修理費用を捻出することは容易ではありません。

そこで、貴重な文化財を未来に繋ぐという使命を果たすため、クラウドファンディングを通じて広く支援を募ることが決定されました。

修理対象の作品「伝土佐光孚筆 源氏物語図屏風」

修理対象となるのは、江戸時代(19世紀)に制作されたとみられる伝土佐光孚(とさみつざね)筆「源氏物語図屏風」です。

六曲一双の屏風には、金色の雲を背景に『源氏物語』の場面が全18場面描かれています。

室町時代から続く土佐派の伝統を感じさせる、荘厳かつ優美な作風が特徴です。

クラウドファンディングプロジェクトの概要

タイトル：「東京国立博物館｜価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ」

形式はAll-in形式で、目標金額の達成有無にかかわらず、集まった支援金はすべて修理費用として活用されます。

返礼品（リターン）について

支援者には、3,000円から5,000,000円まで計20コースの返礼品（リターン）が用意されています。

中には、このプロジェクトならではの特別な体験も含まれています。

【特別体験】「源氏物語図屏風」修理見学参加権

通常は公開されていない文化財の修理現場で、「源氏物語図屏風」の実際の修理の様子を窓越しに見学できる貴重な機会です。

文化財修理に関する講演会とレセプションご招待

研究員による文化財修理についての講演会の後、東京国立博物館内の懇親会場での飲食会に招待されます。

鋲を使ったピンバッジ

今回の屏風修理の仕上げに使用する縁打ちの鋲(びょう)でつくったピンバッジです。

支援の記念となる、限定グッズです。

プロジェクトの特徴

このプロジェクトは、単に作品を修理するだけでなく、文化財の修理過程を公開することで、その重要性を多くの方に知ってもらうことも目的としています。

文化財を未来に伝えるための裏舞台に触れることで、文化継承への理解を深める機会を提供します。

失われる寸前だった貴重な「源氏物語図屏風」が、あなたの支援によって蘇ります。

通常は見ることのできない文化財修理の裏側を見学できるなど、特別なリターンも用意されています。

歴史的な文化財を未来へ繋ぐ、この意義深いプロジェクトに参加してみませんか。

東京国立博物館のクラウドファンディング「価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ」の紹介でした。

