ローン、土地・建物の選定までをAIが一貫してサポート！サービス・イノベーション「住宅AIコンシェルジュ」

サービス・イノベーション株式会社が、生成AIを活用した新サービス「住宅AIコンシェルジュ」を2025年10月6日に正式ローンチ。

住宅購入の初期相談からローン、土地・建物の選定までをAIが一貫してサポートする、住宅不動産業界に特化した画期的なプラットフォームです。

サービス・イノベーション株式会社 サービス「住宅AIコンシェルジュ」

正式ローンチ日：2025年10月6日

先行展開：愛知県

公式サイト： https://house-ai-concierge.com/

「住宅AIコンシェルジュ」は、住宅購入を検討し始めたユーザーと住宅会社との間にあるギャップを埋める、業界初の生成AIプラットフォーム。

近年、住宅購入の情報収集はオンラインが主流となり、ユーザーがWeb上で見学する会社を1〜2社に絞り込む「事前選定型」の動きが加速しています。

しかし、従来の業界構造ではこの変化への対応が難しく、集客に課題を抱える住宅会社が増加。

一方でユーザー側も、何から始めればいいか分からないといった不安を抱え、双方のマッチングが困難な状況でした。

こうした構造的な課題を解決し、誰もが納得感を持って住宅選びを進められる新しい体験を提供します。

愛知県での先行展開がおこなわれており、ローンチ前のβ版ではすでに2万人のユーザーが利用、さらに10社の住宅会社が導入を決定しています。

住宅購入の不安を解消するAIプラットフォーム

「住宅AIコンシェルジュ」は、ユーザーが抱える「何から始めればいいのか分からない」という不安に、AIが自然な対話形式で寄り添うサービス。

「マンションと戸建ての違い」「注文住宅と建売の選び方」といった基本的な疑問から、住宅ローンの仕組みや今後の金利動向まで、AIが丁寧にアドバイスし、購買意欲を高める役割を果たします。

会話の中で明らかになった予算や希望エリア、暮らしの価値観をもとに、AIがユーザーのニーズを整理し、住宅プランの方向性を明確化。

ユーザーの「住みたい家」が見えてきたタイミングで、最適な住宅会社と接続し、スムーズな検討へと導きます。

サービスには、独自開発した生成AIエンジンと住宅業界の専門的な知見を組み込んだ対話設計が反映されており、業界トップクラスのセールスマン以上の応対レベルを実現しています。

住宅購入検討者の悩みと本音

住宅購入を検討する多くのユーザーが、「何から始めればいいか分からない」という漠然とした不安を抱えています。

独自調査では「まずは自分で情報整理したい」が95％、「営業されたくない」が86％と、ユーザーの主体的な意思が明確である一方、「必要な情報が見つからない」(71％)、「情報が複雑で理解しづらい」(84％)といった声も多数。

最初の一歩でつまずいている現状が浮き彫りになりました。

さらに、既存のポータルサイトでの相談に抵抗を感じる人は76％に達しており、従来の仕組みではユーザーの不安を解消しきれていない実態が明らかになっています。

ユーザーと住宅会社の双方にメリット

「住宅AIコンシェルジュ」は、ユーザーがスマートフォン上で、営業担当者と会うことなく専門的な知識や気づきを得られるサービスです。

ユーザーは自分のペースでじっくりと情報収集と整理が可能。

住宅会社側も、ニーズが明確になったユーザーとだけ接点を持てるため、商談工数を削減しながら契約率の向上が期待できます。

また、大手企業だけでなく、「実際に家を建てた人が“良かった”と高く評価した住宅会社」だけを厳選して登録している点も大きな特長。

信頼される地域密着型の会社が正当に評価され、ユーザーとマッチングさせることで、「良い住宅会社がしっかり選ばれる構造」を実現します。

生成AIとの対話を通じて、営業担当者を介さずに自分のペースで情報収集できる「住宅AIコンシェルジュ」。

住宅購入という大きな決断の第一歩を、安心して踏み出せる心強いサービスです。

サービス・イノベーション株式会社の新サービス「住宅AIコンシェルジュ」の紹介でした。

